La nuova truffa del marketplace

Roma, 24 settembre 2025 – Nel variegato mondo delle truffe online, non mancano mai nuovi schemi e nuove tecniche per carpire i dati sensibili degli utenti, e truffarli. Fra gli ultimi e più insidiosi, quello dei marketplace.

Il marketplace scam

Una "marketplace scam" (truffa del marketplace) è una frode attuata su piattaforme di vendita online come Facebook Marketplace, dove truffatori sfruttano venditori e acquirenti per rubare denaro, dati personali o beni. Le truffe includono la vendita di prodotti inesistenti o contraffatti, la creazione di annunci “bait-and-switch” (attira e scambia), pagamenti falsi, truffe con codici di verifica e l'utilizzo di pagamenti non tracciabili come le carte regalo. Per evitare di essere truffati, è fondamentale verificare i profili, non fornire mai codici di verifica a sconosciuti e preferire incontri di persona e pagamenti tracciabili. Ma quali sono i più comuni tipi di marketplace scam? Vediamoli nel dettaglio.

Vendita di prodotti inesistenti o contraffatti

Il venditore pubblica un annuncio per un prodotto di valore a un prezzo troppo basso, ma non lo possiede e non ha intenzione di inviarlo, oppure vende una copia contraffatta.

Truffa del “Bait-and-Switch” (attira e scambia)

Viene mostrato un prodotto molto attraente e a basso prezzo, ma quando la vittima si mostra interessata, il venditore afferma che non è più disponibile, per poi offrire un prodotto diverso, simile ma più costoso o di qualità inferiore.

Truffa del pagamento falso o in eccesso

Un acquirente invia uno screenshot di un pagamento falso o paga un importo superiore al prezzo richiesto, chiedendo al venditore di rimborsare la differenza. Il pagamento originale è poi effettuato con carte rubate e viene annullato.

Richieste di codici di verifica

I truffatori fingono di essere acquirenti interessati, ma in realtà chiedono al venditore di fornire un codice di verifica inviato dal servizio legittimo (come Google Voice). Questo codice permette al truffatore di accedere all'account del venditore.

Truffa del “Link di Pagamento”

Il venditore invia un link a un sito di phishing che imita la piattaforma di vendita per rubare credenziali di pagamento.

Truffa delle carte regalo

Il truffatore chiede di pagare un articolo usando una carta regalo e fornendo il numero e il PIN, che vengono poi usati per svuotare il saldo.

Vademecum per difendersi dalle truffe

Ecco alcuni consigli per difendersi dalle truffe più comuni:

Verifica i profili degli utenti : Controlla se il profilo è nuovo, ha pochi amici o sembra sospetto.

: Controlla se il profilo è nuovo, ha pochi amici o sembra sospetto. Attenzione alle offerte troppo vantaggiose : Se un prodotto sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

: Se un prodotto sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Diffida delle richieste di pagamento fuori dalla piattaforma : Evita di comunicare o pagare al di fuori delle procedure sicure del marketplace.

: Evita di comunicare o pagare al di fuori delle procedure sicure del marketplace. Non fornire mai codici di verifica : Questi sono usati per l'autenticazione e non vanno mai condivisi con terzi.

: Questi sono usati per l'autenticazione e non vanno mai condivisi con terzi. Preferisci incontri e pagamenti di persona : Organizza incontri in luoghi pubblici e, se possibile, per articoli costosi o ingombranti.

: Organizza incontri in luoghi pubblici e, se possibile, per articoli costosi o ingombranti. Non accettare pagamenti non tracciabili : Usa sempre metodi affidabili come PayPal o il checkout del marketplace.

: Usa sempre metodi affidabili come PayPal o il checkout del marketplace. Fai attenzione alla fretta : I truffatori spesso mettono pressione per concludere l'affare rapidamente.

: I truffatori spesso mettono pressione per concludere l'affare rapidamente. Verifica l'articolo prima di pagare: Assicurati che l'articolo sia ciò che ti aspettavi prima di effettuare la consegna.

Lombardia e Lazio le regioni più colpite

Secondo i dati diffusi dalla Polizia Postale, nel 2024 le truffe online sono cresciute del 15%, con ben 18.714 denunce per truffa telematica, contro le 16.325 del 2023. Sale del 32% il dato riguardante il denaro sottratto, pari a 181 milioni di euro. Lombardia e Lazio le regioni più colpite, con rispettivamente 3821 e 2974 casi, seguite da Campania con 2311 e Sicilia con 1995. Queste quattro regioni, da sole, rappresentano il 60% del totale nazionale. Anche l’identikit della vittima è cambiato, e vede di molto abbassarsi l’età media. Oggi, infatti, la fascia più colpita è quella fra i 25 e i 44 anni, che rappresenta il 47% delle vittime, mentre gli over 65, un tempo l’età più colpita, è pari al 12% complessivo, anche in virtù del fatto che gli over 65 sono meno presenti sui social e sulle piattaforme di compravendita online.