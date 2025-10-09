Novo Nordisk, stop temporaneo della produzione del farmaco anti-obesità ad Anagni: cosa c’è dietro la scelta

Roma, 9 ottobre 2025 – Stop alla produzione del farmaco anti-obesità nella fabbrica di Anagni: la linea di Wegovy verrà sospesa a partire da lunedì. Una decisione arrivata come una doccia fredda sulle parti sindacali sedute al tavolo delle trattative. Lo hanno annunciato oggi i vertici di Novo Nordisk, la multinazionale farmaceutica danese specializzata nella cura del diabete e delle terapie ormonali, un colosso che produce e commercializza il 49% dell'insulina in tutto il mondo.

L'annuncio fatto questo pomeriggio nella sede di Unindustria Frosinone arriva a poche ore dalla notizia dell’acquisito della società farmaceutica statunitense Akero Therapeutics da parte di Novo Nordisk, per un valore massimo di 5,2 miliardi di dollari. L'operazione mira a garantire l'accesso a Efruxifermin, un promettente farmaco per il trattamento delle malattie del fegato e utilizzato nel trattamento della cirrosi epatica.

Il blocco della produzione di Wegovy rischia di tagliare 9mila posti di lavoro in tutto il mondo, ma le parti rassicurano: “Nessuna ricaduta occupazionale su Anagni”. La multinazionale ha assicurato che ad Anagni – che avrebbe dovuti essere un polo strategico per la produzione di Wegovy – lo stop sarà solo “temporaneo”, ma il timore è che la produzione continuerà negli Usa per ovviare alle politica dei dazi di Trump. Al momento, a pagarne le conseguenze saranno i contratti interinali.

Cosa c’è dietro la scelta

Wegovy è il farmaco chiave della business del gruppo farmaceutico: è a base di semaglutide, il principio attivo per trattare il diabete di tipo 2 e l'obesità. La scelta di fermare la produzione fa seguito all'annuncio delle settimane scorse di una contrazione del mercato, con un calo dell'8% nelle vendite globali e una perdita di oltre 60 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. Nel corso dell'incontro avvenuto oggi nella sede di Unindustria Frosinone, alla presenza dei sindacati, è stato detto che “lo stabilimento ex Catalkent di Anagni, presentato fino a poche settimane fa come polo strategico europeo, è oggi coinvolto in una sospensione della produzione di uno dei farmaci chiave, con potenziali ripercussioni sull'occupazione e sulla continuità industriale".

Ma soprattutto, dicono ancora i sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl, è stato riferito che "l'investimento iniziale di oltre 2 miliardi di euro e le promesse di crescita occupazionale rischiano di essere compromessi se non verranno garantite nuove linee produttive e un piano di espansione industriale credibile".

L’azienda: “Sono cambiate le dinamiche di mercato”

Nel corso dell'incontro, la direzione aziendale di Anagni riferisce di avere "ribadito quanto già comunicato lo scorso 10 settembre da Novo Nordisk a livello globale, ossia l'avvio un processo di trasformazione volto a semplificare le operazioni e a concentrare le risorse in aree prioritarie”. Tale percorso, hanno sottolineato dalla multinazionale, “risponde a dinamiche di mercato profondamente mutate a livello mondiale che hanno determinato la revisione delle prospettive di crescita globale".

Cosa succede ora allo stabilimento di Anagni

A proposito dello stabilimento di Anagni sono stati sottolineati alcuni punti chiave. In merito al piano di riduzione di oltre 9.000 posti di lavoro annunciato il 10 settembre da Novo Nordisk su scala globale, "per lo stabilimento di Anagni, sebbene non sia possibile escludere singoli impatti su alcune funzioni di supporto, non ci saranno ricadute significative e, in particolare, non vi sarà necessità di attivare una procedura collettiva".

Per quanto riguarda, invece, i contratti interinali "l'adeguamento dei volumi produttivi, dovuto alle mutate condizioni di mercato, ha spinto il gruppo a mettere temporaneamente in pausa la linea di produzione del farmaco per l'obesità; la sospensione temporanea, in vigore da questa domenica, verrà gestita senza impatti sul personale a contratto indeterminato, ma solo facendo leva su una parte dei contratti temporanei in scadenza a breve, per adattare l'organizzazione alle dinamiche del mercato".

Le preoccupazioni dei sindacati

I sindacati esprimono "forte preoccupazione in merito alla situazione che sta coinvolgendo il gruppo Novo Nordisk, leader mondiale nel settore farmaceutico, e in particolare per le conseguenze sul futuro dello stabilimento di Anagni, recentemente acquisito da Catalent e considerato strategico per la produzione dei farmaci anti-obesità".

Nel corso del vertice appena concluso, è emerso che le cause principali della crisi vanno ricercate nella saturazione della capacità produttiva e nei ritardi nell'adeguamento alle richieste di mercato. Ma anche, hanno spiegato, nelle carenze di approvvigionamento che hanno spinto pazienti e medici verso farmaci alternativi e nella concorrenza più aggressiva e meglio organizzata da parte dell'americana Eli Lilly.

Decisive sono state le nuove condizioni che si sono create negli Usa a causa dell'introduzione dei dazi decisi dal governo del presidente Donald Trump, dove inoltre sta avvenendo la diffusione incontrollata di copie non autorizzate del principio attivo 'semaglutide'. A questo si aggiungono le difficoltà legali e brevettuali, con la scadenza anticipata del brevetto di Ozempic in Canada.

La produzione continuerà solo negli Usa

A microfoni spenti, i rappresentanti delle parti presenti all'incontro hanno spiegato che dei tre stabilimenti Novo Nordisk continuerà la produzione solo quello negli Stati Uniti e che i lavoratori interinali assunti ad Anagni in questi mesi non verranno riconfermati. I sindacati hanno chiesto chiarezza immediata da parte dell'azienda sul futuro dello stabilimento e sulle tempistiche della sospensione, la tutela dei livelli occupazionali e la garanzia che nessun lavoratore venga penalizzato da scelte aziendali non condivise.

Inoltre è stato chiesto l'avvio di un tavolo di confronto urgente con le istituzioni locali, regionali e nazionali per monitorare l'evoluzione della crisi e salvaguardare il ruolo strategico del sito di Anagni. Filctem Cgil e Femca Cisl, chiedono "trasparenza sugli investimenti futuri e sulle prospettive produttive, affinché il territorio non subisca le conseguenze di scelte industriali dettate da logiche finanziarie".