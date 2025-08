Non esiste democrazia se manca giustizia sociale

In un tempo in cui precarietà, disuguaglianze e insicurezza democratica diventano la norma, il lavoro deve tornare a essere il cuore pulsante del patto sociale. Non un lavoro qualsiasi, ma un lavoro buono, stabile, giusto. Un lavoro che riconosca la persona, che la metta in condizione di essere parte di una comunità, che restituisca autonomia e futuro.

Non vi è libertà se non vi è la possibilità effettiva di costruire un progetto di vita e di sviluppare le proprie capacità. Non vi è giustizia se intere generazioni vengono lasciate ai margini. E non vi è democrazia se il lavoro viene precarizzato, svalutato o negato.

È questa la visione che guida la ‘Proposta di legge per la piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne’, frutto di un percorso collettivo, transdisciplinare e civile, coordinato da Laura Pennacchi e nato all’interno della Società Italiana di Teoria Critica, che ho l’onore di presiedere. Si tratta di un lavoro impegnativo e scientificamente fondato, realizzato grazie al contributo di numerosi studiosi provenienti da diverse università. Il testo, articolato in 9 capi e 37 articoli, è scaricabile qui: https://teoriacritica.org/. L’intento è quello di costruire un dialogo permanente tra ricerca, impegno pubblico, cittadinanza attiva e istituzioni.

Carlo Rosselli scriveva: “Non si nasce liberi, si diventa liberi”. La libertà è un percorso che richiede condizioni concrete: istituzioni giuste, diritti accessibili, e un lavoro che non sia ridotto a merce flessibile o a pura sopravvivenza. La vera libertà inizia quando ognuno può costruire la propria esistenza senza dipendere dall’arbitrio, dalla povertà o dall’ingiustizia.

Pensare è un atto di responsabilità. La tradizione della Teoria Critica della Società, da Adorno e Horkheimer fino a Habermas, ci ha insegnato che la filosofia deve confrontarsi con conflitti e urgenze. Come ricordava Adorno, la filosofia non è mai stata pura contemplazione, così come il pensiero critico non si acquieta mai in sé stesso: è una forma di non accettazione.

Per questo, noi non accettiamo che le nuove generazioni siano costrette a emigrare per lavorare. Non accettiamo che le donne vengano penalizzate per il fatto di essere madri o semplicemente perché donne. Non accettiamo che milioni di persone vivano senza prospettive, mentre la ricchezza si concentra nelle mani di pochi e il futuro si sgretola.

La nostra proposta di legge vuole cambiare rotta. Non si può più aspettare che la crescita generi occupazione. È il lavoro che deve generare crescita. Investendo in ciò che davvero conta: nella scuola, nella cura, nella transizione ecologica e digitale, nella cultura, nei servizi pubblici. Non è solo questione di economia, ma di ripensamento nel complesso della società e delle sue finalità pubbliche.

Non è sufficiente che lo Stato si limiti a incentivare. Deve creare lavoro, progettare, promuovere partecipazione. Uno Stato che sappia immaginare un nuovo modello di sviluppo non basato necessariamente sull’export o sul taglio dei salari, ma sulla domanda interna, sui beni comuni, su un’economia della cura capace di includere, in grado di collaborare con società private.

Abbiamo bisogno di politiche strutturali, non di interventi occasionali. Di lavoro qualificato, ben retribuito, stabile, e non solo di politiche per arginare la povertà. Di garanzie concrete per le giovani generazioni e per chi oggi è intrappolato nella precarietà. Di un vero investimento nella formazione, nella parità salariale, nella partecipazione.

Non si tratta solo di redistribuire. Si tratta di produrre diversamente, con criteri nuovi e giusti. L’innovazione, se lasciata a sé stessa, rischia di escludere. Ma può diventare leva di lavoro, se orientata ai bisogni collettivi. Per questo il lavoro va progettato, non atteso.

La nostra proposta di legge non nasce per gestire l’esistente, ma per trasformarlo. È un atto di fiducia nella democrazia, nella forza della conoscenza, nella possibilità di agire. È un modo per dare corpo all’articolo 1 della Costituzione, che non è una formula astratta, ma un progetto di società: fondata sul lavoro, cioè basata sulla dignità.

Un altro mondo è possibile. Deve essere però reso praticabile. Serve volontà politica, alleanza tra istituzioni e società, coraggio intellettuale. Serve uno slancio che unisca aspettative e dati, idee e strumenti. Una generazione tagliata fuori è una democrazia che fallisce.

Proponiamo questa legge perché un’alternativa è possibile, perché è necessaria una nuova alleanza collettiva. E il mondo dell’università e della ricerca può giocare qui un ruolo importante di mediazione e di trasformazione.

* Presidente della Società Italiana di Teoria Critica