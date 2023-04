Non è un paradiso: Svizzera via dalla blacklist italiana

Si fa incandescente la battaglia legale sulle modalità di salvataggio del Credit Suisse. Un gruppo di investitori che detengono obbligazioni del gruppo svizzero, per un controvalore di 4,5 miliardi di dollari, hanno fatto causa alla Finma (la Consob elvetica) presso il Tribunale di San Gallo. Nel mirino c’è la decisione della Finma e della banca centrale di azzerare parte del debito subordinato senza intaccare l’equity della banca, invertendo in questo modo la gerarchia del passivo, pur in assenza di una liquidazione.

Ma quella presentata ieri non è l’unica iniziativa legale che riguarda il salvataggio di Credit Suisse. Al Dipartimento federale svizzero delle finanze sono state notificate altre due azioni legali intentate da obbligazionisti del gruppo di Zurigo. Nel dettaglio si tratta di domande di risarcimento per responsabilità dello Stato, come ha spiegato una portavoce del Dipartimento, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto dei procedimenti.

Sotto la lente dei bondholder e dei loro legali ci sono i trattati internazionali di protezione degli investimenti, firmati dalla Svizzera con molti Paesi. Tali documenti prevedono risarcimenti in caso d’espropriazione statale, una fattispecie nella quale si sta cercando di far rientrare anche l’azzeramento dei bond subordinati At1.

La Svizzera, intanto, si appresta a uscire dalla blacklist fiscale del 1999. Le norme che ne prevedono l’esclusione – fa sapere il ministero dell’Economia – sono contenute nel nuovo accordo fiscale per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera che è stato al centro dell’incontro al Mef tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il consigliere federale Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli affari esteri. L’intesa sostituirà quella del 1974.

Il voto, ha assicurato il ministro, è previsto per mercoledì alla Camera per poi passare nuovamente al Senato per l’ok definitivo, previsto in tempi brevi. All’interno del Trattato, spiega il Mef, ci saranno le norme che prevedono l’esclusione della Svizzera dalla blacklist del 1999 e la disciplina temporanea per la proroga del telelavoro per i frontalieri fino al 30 giugno, in attesa di una revisione della disciplina che dovrà tener conto delle nuove esigenze sociali e della natura particolare del lavoro del frontaliere.

Elena Comelli