Nominati i commissari di Inps e Inail

È stato firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si è appreso in serata, il dpcm per la nomina dei commissari di Inps e Inail. Il ruolo sarà ricoperto da Micaela Gelera per l’ente di previdenza mentre all’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro andrà Fabrizio D’Ascenzo.

Gelera, romana, classe 1972, attuaria dello studio Orion, è stata consulente della cassa di previdenza dei consulenti del lavoro. D’Ascenzo, romano, 56 anni, preside della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. I commissari hanno ora 90 giorni per cambiare i regolamenti degli enti e adeguarli alla riforma della governance stabilita dal governo. Tra le novità c’è la nomina da parte dell’esecutivo di un presidente e di un cda composto da quattro membri.