13 ott 2025
Nobel per l’economia a Mokyr, Aghion e Howit: “Hanno studiato la crescita economica guidata dall’innovazione”

È l’ultimo dei premi assegnati nel 2025 a Oslo

Il premio Nobel per l'economia 2025 va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr

Roma, 13 ottobre 2025 – Nobel per l’economia 2025 va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e a Joel Mokyr, l’economista statunitente-israeliano della Northwestern University. L’edizione di quest’anno è dedicata a "creazione e distruzione" e l’ambito riconoscimento va ai tre economisti che hanno “spiegato a crescita economica guidata dall'innovazione".

Lo ha annunciato il comitato del premio Nobel, spiegando che la motivazione del premio è nei contributi che hanno dato nello spiegare come l'innovazione risulti un motore della crescita economica.

Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come ‘Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobelì, è l'ultima onorificenza assegnata quest'anno dal Comitato del Nobel insieme alla Banca centrale svedese, dal valre di 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari).

