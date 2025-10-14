L’innovazione è una lezione per il presente

Roma, 14 ottobre 2025 – Il premio Nobel per l’economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt "per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione" è una lezione per il presente. Appunti per un mondo che si accinge a chiudere i 25 anni delle grandi crisi – le dot com nel 2000, i subprime e i debiti sovrani dal 2007 al 2011, il Covid dal 2020, le guerre in Europa e Medio Oriente e i dazi – entrando nell’era dell’intelligenza artificiale tra timori di una bolla finanziaria – lo ha detto anche mister Amazon, Jeff Bezos – dilemmi etici e consapevolezza che l’innovazione dell’Ia, come tutte le rivoluzioni, ha già fatto il salto di specie dall’ambito in cui è nata al resto del mondo economico, permeandolo e cambiandolo.

Una nuova frontiera che vede l’Europa, ancora una volta, spettatrice di seconda fila. Non è un caso se il francese Philippe Aghion ha invitato i Paesi europei a non permettere a Cina e Stati Uniti di monopolizzare l’innovazione tecnologica. "Penso – ha detto – che i Paesi europei debbano rendersi conto che non dobbiamo più permettere a Stati Uniti e Cina di diventare leader tecnologici e di perdere contro di loro"

Mokyr, Aghion e Howitt hanno studiato come la "creazione distruttrice" dell’innovazione abbia prodotto crescita e prosperità" e perché la crescita non possa essere mai data per scontata. Joel Mokyr – docente alla Northwestern e accademico dei Lincei – ha indicato la condizione necessaria affinché la "creazione distruttrice" dell’innovazione dia frutti: una società aperta alle nuove idee e disposta ad accettare il cambiamento. Un manifesto.