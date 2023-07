"No al condono Funziona meglio la rottamazione"

Nessun condono generalizzato in arrivo. C’è già lo strumento della rottamazione e i numeri dimostrano che sta funzionando. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo blinda la delega fiscale, sgombrando il campo dalle ipotesi ventilate negli ultimi giorni dopo la proposta di pace fiscale lanciata dal vicepremier Matteo Salvini. Il ddl intanto entra nel vivo dei lavori al Senato, dove sono arrivati 482 emendamenti su cui inizierà in settimana la votazione. L’occasione per fare chiarezza è la discussione in commissione Finanze a Palazzo Madama sulla delega. Leo cerca di rassicurare su alcuni temi rimasti controversi. Innanzitutto sgombra il campo con nettezza da ipotesi di prelievo forzoso a danno dei contribuenti: si è creata "una tempesta in un bicchier d’acqua", osserva, l’obiettivo è solo quello di semplificare le procedure.

Poi interviene sulle ventilate ipotesi di condono generalizzato: "Non sono previste", scandisce il viceministro di FdI. Lo strumento c’è già ed è la rottamazione, che sta funzionando: "Il numero delle istanze pervenute – evidenzia – ne testimonia la sostanziale validità". Nel quadro della ‘rottamazione quater’, infatti, ci sono state 3,8 milioni di domande, mentre sullo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro introdotto con l’ultima legge di bilancio sono state già annullate 36 milioni di cartelle intestate a oltre 8 milioni di contribuenti.

Alberto Levi