Next Generation

Con il suo colorito olivastro e gli occhi scuri, l’attrice spagnola Penelope Cruz è un "inverno profondo", mentre la cantante Katy Perry si colloca nella categoria "inverno luminoso". Ci sono, poi, l’autunno, caratterizzato da un contrasto non così spiccato tra incarnato e capelli; l’estate, il cui esempio perfetto potrebbe essere Michelle Hunziker; la primavera, rappresentata da Chiara Ferragni e Miriam Leone. Per ciascuna "stagione" l’armocromia detta la palette di colori perfetta, rivelandosi uno strumento per la pianificazione del proprio guardaroba.