Neva Sgr, il fondo guarda al futuro: "Soluzioni ai problemi del mondo"

Remmert, quali novità raccontate da Neva Sgr?

"La grande novità è quella che a settembre abbiamo aperto il fondo Neva alla clientela privata professionale di Intesa Sanpaolo. Prima avevamo già avuto la sottoscrizione di 200 milioni da parte di Intesa Sanpaolo e raccolto raccolti oltre 50 milioni da parte degli investitori istituzionali".

Luca Remmert è il presidente di Neva Sgr, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, che mette in contatto gli imprenditori italiani con il network globale del venture capital e agevola l’ingresso di imprenditori internazionali nell’ecosistema italiano.

C’è fiducia?

"Siamo molto fiduciosi perché crediamo di avere un buon prodotto: tutto quello che stiamo facendo si basa sull’esperienza che abbiamo avuto con i primi fondi, partiti ad agosto 2020".

Un periodo particolare.

"Abbiamo vissuto la tempesta perfetta, è stato un bel battesimo. Dal Covid alla crisi finanziaria e ai tassi: uno stravolgimento di tutte le condizioni, che poteva portare l’investitore a cercare un investimento alternativo al venture capital. Abbiamo avuto un portafoglio molto resiliente. Mario Costantini, il nostro ceo e general manager del fondo, è stato davvero bravo, a capo di una struttura snella, che lavora bene. E un’altra dote è quella di essere riusciti a costruire una rete di rapporti eccezionale".

E si arriva così al 2025.

"Oggi riusciamo ad aprire porte che ci sarebbero state chiuse 4-5 anni fa. Significa trovare aziende di più alto livello, con prospettive di crescita molto interessante. Ora siamo ai blocchi di partenza, con muscoli molto caldi. Abbiamo un faro, un obiettivo di base: rendere i soldi dei nostri investitori con un bel moltiplicatore. E oggi le valutazioni delle società in portafoglio ci confortano".

Cosa guida gli investimenti?

"Quattro pilastri: Life Science, Climate Tech & Energy Transition, Digital Transformation e Aerospace & Manufacturing".

Questo cosa significa?

"Attraverso questi settori pensiamo di riuscire ad avere società che, se avranno successo, troveranno soluzioni ai grandi problemi mondo. Parliamo di nucleare pulito, medicina cellulare, nuove cure oncologiche, cellule staminali. C’è ambizione".

Come individuate le società?

"Vediamo circa 500 società all’anno e ne scegliamo 10".

Una bella scrematura...

"Prima c’è il processo di ‘origination’: studiamo da dove arrivano le società, abbiamo occhi e orecchie super attenti. Questo grazie alla rete di rapporti con altri fondi importanti e al fatto che siamo il fondo venture capital della prima banca del Paese: avere alle spalle Intesa Sanpaolo è molto importante".

Cosa permette?

"Consente scelte importanti su società che crediamo molto redditizie. Poi partono ‘due diligence’ molto approfondite, esaminando prima il mercato, poi la società e infine la soluzione tecnica. Non siamo tuttologi, ecco perché stringiamo accordi con valutatori esterni molto capaci anche con gli investitori".

Qualche esempio?

"Abbiamo coinvestito in alcune società con grandi gruppi industriali nazionali. Una volta che abbiamo individuato l’investimento, che passa da questo percorso, si arriva al Comitato di investimento: persone esterne con grandissime esperienze internazionali, che fanno un esame attento della società. E al Consiglio di amministrazione, prima di partire con la fase iniziale d’investimento".

Di che tipo?

"Oggi valutiamo società dal valore di 100 milioni su cui investire percentuali del 5, 8, 10%. E in seguito c’è anche la parte d’investimento in follow on. Parliamo di società che devono crescere velocemente e aver step di crescita successivi e misurabili".

Parlava anche di spalle coperte grazie a Intesa Sanpaolo.

"Per noi è un grande valore aggiunto. Avere alle spalle un Gruppo di questo genere è qualcosa di unico, soprattutto perché il nostro obiettivo è portare in Europa società italiane ed estere che vogliono avere sviluppo. Nel 2020 Carlo Messina (ad di Intesa Sanpaolo, ndr) disse ‘Trasformatevi in Sgr, create un fondo da 250 milioni raccogliendo altri 150 milioni – oltre a 100 di Intesa Sanpaolo – e uscite da una logica incentrata sul fintech verso altri settori, con caratteristiche di innovazione e sviluppo. Il messaggio era preciso...".

Qual era?

"Rendere il Gruppo protagonista del mondo venture capital. Beh, dopo cinque anni devo dire che forse ci stiamo riuscendo. Ma non solo...".

Che altro?

"Sostenendo le società in cui Neva investe si sostengono frontiere di ricerca in tanti campi come il biomedicale, l’energia pulita, il digitale, l’aerospaziale. Ma, soprattutto, si contribuisce anche al ritorno dei cervelli in Italia".