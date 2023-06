Netco, primo esame dei rilanci Si chiude il 22

Ieri il cda di Tim ha avviato un primo esame dei rilanci presentati da Kkr e Cdp-Macquarie per Netco, l’infrastruttura di rete, compresa Sparkle. Come già annunciato, nessuna decisione è stata presa: l’appuntamento è con il cda giovedì 22.

Secondo indiscrezioni, l’offerta di Kkr sembra essere la migliore e Tim potrebbe avviare trattative in esclusiva con il fondo americano. Non solo Kkr è ha offerto di più, 23 miliardi di euro contro i 19 del consorzio Cdp-Macquarie, ma dall’esame svolto dal Comitato Parti Correlate sarebbe emerso che i nodi Antitrust che si presenterebbero accettando la proposta di Cdp e Macquarie non sono stati sciolti.

Nel frattempo NoiD e Cnq due associazioni di dipendenti molto attive nel gruppo scrivono una lettera aperta: "Rteniamo che sia arrivato il momento di garantire innanzitutto l’avanzamento del Piano già definito nella sua articolazione operativa e straordinaria"