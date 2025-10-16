Mercoledì 15 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Economia
Nestlé choc: taglierà 16mila posti di lavoro in due anni. “Il mondo sta cambiando”

L’amministratore delegato Philipp Navratil: “È il momento di adottare decisioni difficili, ma necessarie”. Il piano di riduzione del personale a livello mondiale

Nestlé annuncia un piano di riduzione del personale di 16mila posti in due anni

Nestlé annuncia un piano di riduzione del personale di 16mila posti in due anni

Milano, 16 ottobre 2025 – Annuncio choc, a sorpresa, di Nestlé: il colosso multinazionale nel settore alimentare prevede di tagliare 16.000 posti di lavoro a livello mondiale nei prossimi due anni.

Si tratta di una riduzione del personale pari a circa il 6% della forza lavoro. La notizia arriva in occasione della pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi del gruppo, in calo dall’1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (71 miliardi di euro).

A svelare il piano il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil: "Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente ciò comporterà l'adozione di decisioni difficili, ma necessarie, per ridurre il personale", sottolinea il ceo, alla guida del gruppo da inizio di settembre. 

Il piano

I tagli avverranno nei prossimi due anni e riguarderanno anche 12.000 quadri dirigenti in tutte le aree geografiche. I risparmi dovrebbe raggiungere 1 miliardo di franchi entro la fine del 2027. Presentando i risultati dei primi nove mesi, la società ha parlato di vendite al ribasso: il fatturato si è fermato a 65,9 miliardi di franchi (circa 71 miliardi di euro), contro i 67,15 miliardi dell'anno scorso, per un calo dell’1,9%. 

Stando alla nota diffusa dal gruppo, la crescita organica ha dal canto suo raggiunto il 3,3%, mentre la crescita interna reale (RIG), che misura i volumi, è stata dello 0,6%. L'effetto dei prezzi si attesta al 2,8%.

Nestlé è una multinazionale, gigante del settore alimentare con sede a Vevey, in Svizzera. Il gruppo comprende alcuni marchi di fama internazionale come Nespresso e l’acqua Perrier. Produce e distribuisce una grande varietà di articoli, dagli omogeneizzati ai latticini, passando per i surgelati. 

Notizia in aggiornamento

