Nestlé choc: taglierà 16mila posti di lavoro in due anni. “Il mondo sta cambiando”

Milano, 16 ottobre 2025 – Annuncio choc, a sorpresa, di Nestlé: il colosso multinazionale nel settore alimentare prevede di tagliare 16.000 posti di lavoro a livello mondiale nei prossimi due anni.

Si tratta di una riduzione del personale pari a circa il 6% della forza lavoro. La notizia arriva in occasione della pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi del gruppo, in calo dall’1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (71 miliardi di euro).

A svelare il piano il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil: "Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente ciò comporterà l'adozione di decisioni difficili, ma necessarie, per ridurre il personale", sottolinea il ceo, alla guida del gruppo da inizio di settembre.

Il piano

I tagli avverranno nei prossimi due anni e riguarderanno anche 12.000 quadri dirigenti in tutte le aree geografiche. I risparmi dovrebbe raggiungere 1 miliardo di franchi entro la fine del 2027. Presentando i risultati dei primi nove mesi, la società ha parlato di vendite al ribasso: il fatturato si è fermato a 65,9 miliardi di franchi (circa 71 miliardi di euro), contro i 67,15 miliardi dell'anno scorso, per un calo dell’1,9%.

Stando alla nota diffusa dal gruppo, la crescita organica ha dal canto suo raggiunto il 3,3%, mentre la crescita interna reale (RIG), che misura i volumi, è stata dello 0,6%. L'effetto dei prezzi si attesta al 2,8%.

Nestlé è una multinazionale, gigante del settore alimentare con sede a Vevey, in Svizzera. Il gruppo comprende alcuni marchi di fama internazionale come Nespresso e l’acqua Perrier. Produce e distribuisce una grande varietà di articoli, dagli omogeneizzati ai latticini, passando per i surgelati.

Notizia in aggiornamento