Nestlé mette in vendita le acque San Pellegrino e Panna: potrebbero tornare italiane?

Roma, 11 luglio 2025 – Solo nella giornata di ieri abbiamo festeggiato due colpi messi a segno dall’industria alimentare italiana: da una parte, il ‘ritorno a casa’ di Plasmon, acquistato dalla multinazionale NewPrinces Group, che ha sede a Reggio Emilia; dall’altra, l’acquisizione, da parte di Ferrero, del gigante dei cereali per colazione Wk Kellog, con un’operazione da 3,1 miliardi di dollari. Ma pare proprio che non sia finita qui: stando alle indiscrezioni pubblicate da diversi quotidiani economici, il colosso elvetico Nestlé sta valutando la vendita della propria divisione ‘waters’, che comprende anche i marchi delle acque Sanpellegrino, Panna e Levissima, e altri brand celebri come Perrier e Vittel.

I retroscena

Avvalendosi della consulenza della banca d’affari Rothschild & co, Nestlé avrebbe avviato, già lo scorso maggio, un processo di valorizzazione dell’intera unità dedicata alle acque in bottiglia, sul modello di quanto avvenuto nel 2020 con le cessioni dei marchi nordamericani a One Rock Capital, per un valore di 4,3 miliardi di dollari. In base ai dati del 2024, la divisione ha registrato ricavi per circa 3,4 miliardi di euro, pari al 3,5% dei 98 miliardi di fatturato di gruppo. Ma il comparto ‘waters’ potrebbe muovere, secondo le stime pubblicate dall’agenzia Reuters, un business pari a 5,8 miliardi di euro. L'obiettivo dell'azienda, ora, sarebbe quello di trovare un investitore interessato all'intero ‘pacchetto’, mentre Nestlé si accontenterebbe soltanto di una partecipazione di minoranza.

La ricerca di un acquirente

Nei mesi scorsi, diversi fondi d’investimento – tra cui Pai, Platinum Equity, Blackstone e Cd&R – anche italiani avrebbero esaminato il dossier senza compiere, tuttavia, passi formali. Complici il rialzo dei tassi e l’incertezza geopolitica globale, del resto, il mercato pare, al momento, poco dinamico. Di recente, poi, la divisione ‘acque’ di Nestlé è stata al centro di una battaglia legale tra la multinazionale e la Commissione d’inchiesta del Senato francese, determinata a far luce sull’uso di trattamenti vietati per ‘disinfettare le acque vendute sul mercato locale e sui legami con il governo di Parigi. Le criticità riguardano, tuttavia, solo il brand francese Perrier.

La ‘razionalizzazione’ dei marchi

Già a novembre 2024 Nestlé ha scisso le attività legate all’acqua dal resto del gruppo, con l’obiettivo di concentrare investimenti e strategie commerciali su pochi marchi selezionati: il player conta, attualmente, 2.000 brand, ma il management intende ridurli a una trentina, tra cui Kit-Kat, Nescafé, il marchio per l’infanzia Nan e quello di condimenti pronti Maggi. Il processo di ‘valorizzazione’ (leggasi ‘vendita’) dei propri marchi di acqua minerale inizierebbe proprio da quello più pregiato, ovvero l’italiana Sanpellegrino, divenuta ormai simbolo della ristorazione d’élite (è servita in quasi tutti i ristoranti stellati ed è sponsor storico della guida Michelin). Il gruppo Sanpellegrino, che ha sede in Val Brembana (Bg) e controlla anche i marchi Panna e Levissima, potrebbe passare, dunque, sotto il controllo di un altro investitore, finanziario o industriale, che fornisca garanzie occupazionali e presidio delle attività industriali nel nostro Paese.

Uno ‘status symbol’

Sanpellegrino è certamente uno dei marchi più importanti e di successo di Nestlé. Fondata nel 1899, la società è, dal 1998, di proprietà del colosso svizzero e l’anno scorso ha registrato una crescita significativa. Secondo gli ultimi dati forniti dalla società, il giro d’affari dei marchi riuniti sotto il gruppo bergamasco ha sfondato, infatti, il tetto del miliardo di euro. Il gruppo è articolato in quattro stabilimenti produttivi e impiega oltre 1.400 dipendenti. Considerato uno dei brand più importanti del ‘made in Italy’, San Pellegrino rappresenta, soprattutto agli occhi degli stranieri, un vero e proprio status-symbol, al pari di un accessorio di moda o di un articolo di design.