Nell’anno nuovi ordini per 6,6 miliardi. In crescita i ricavi (7,651 milioni) Fincantieri chiude il 2023 con nuovi ordini per 6,6 miliardi di euro (+23,9% rispetto al 2022), 26 navi consegnate e 85 in portafoglio fino al 2030. Ricavi in crescita a 7,651 miliardi di euro.