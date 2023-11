Nel terzo trimestre ricavi in crescita del 7%

Stellantis (in foto il direttore finanziario Natalie Knight) ha realizzato nel terzo trimestre ricavi netti per 45,1 miliardi di euro, il 7% in più dello stesso periodo del 2022. Le consegne consolidate sono state 1.427 mila unità, in crescita dell’11%; le vendite di auto elettriche cresciute del 37 per cento.