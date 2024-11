Nel terzo trimestre i ricavi consolidati del gruppo Iveco (in foto l’ad Olof Persson) sono stati pari a 3,446 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,71 del terzo trimestre 2023. Utile netto in calo a 102 milioni, mentre l’utile netto adjusted è stato pari a 106 milioni di euro, un aumento di 10 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2023.