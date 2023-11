Nel semestre torna in utile per 4,1 milioni

Continua a crescere Piquadro. La società capogruppo attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre. Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo, nei primi sei mesi dell’esercizio, è pari a 85,9 milioni di Euro, in aumento del 7,1% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, chiuso a 80,2 milioni di euro, incluso l’effetto della variazione dei cambi (+8,1% a parità di cambi). Anche il margine operativo lordo rettificato è in aumento e segna 8,5 milioni, in crescita di oltre il 118% rispetto a 3,9 milioni al 30 settembre 2022. "Siamo contenti – commenta Marco Palmieri, presidente del Gruppo Piquadro – continuiamo a crescere. In questi anni abbiamo lavorato per razionalizzare processi e dinamiche, puntando anche sulla sostenibilità, che per noi è sempre più importante". Crescono a doppia cifra, più 12,1%, i ricavi del marchio Piquadro, che segna 39,5 milioni. Il canale wholesale (ovvero la vendita ai negozi multimarca) ha registrato un incremento del 17,5%, mentre il canale Dos, ovvero i punti vendita monomarca,dell’8%..

Letizia Magnani