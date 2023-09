Nel primo semestre torna in attivo L’utile netto cresce a 39,8 milioni

Gas Plus (in foto l’ad Davide Usberti) ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 39,8 milioni di euro, contro i -6,9 milioni dello stesso periodo del 2022, grazie alla non debenza del contributo straordinario di solidarietà in Romania (21,6 milioni). L’utile netto adjusted è di 18,2 milioni.