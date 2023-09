Nel 2022 ricavi per quasi 4 miliardi. Utile in calo: pesano interessi passivi Il gruppo Mapei ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi in crescita del 22% a 3,98 miliardi di euro, ma l'utile netto è calato del 15,27% a 156,65 milioni. Interessi passivi hanno influito sui risultati.