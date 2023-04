Nel 2022 il fatturato sale a 4,14 miliardi

Despar Italia (foto: il presidente Gianni Cavalieri) ha chiuso il 2022 con un fatturato al pubblico superiore a 4,14 miliardi di euro, in crescita del 3,4% rispetto al 2021. Nel dettaglio, il fatturato raggiunto nel 2022 è stato generato per il 65% dai punti vendita diretti e per il 35% dai negozi affiliati.