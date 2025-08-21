Nei supermercati svizzeri la spesa si fa con i Bitcoin

Fino a ieri il dubbio, davanti alla cassa, era se pagare con carta o in contanti. Oggi, nei supermercati svizzeri, la domanda è un’altra: "Franchi o Bitcoin?". È questa la novità introdotta da Spar, la catena della grande distribuzione che ha appena aperto al pagamento in criptovalute. Non si tratta di una prova pilota, ma del primo vero rollout su scala nazionale: già oltre 100 punti vendita accettano crypto e l’obiettivo dichiarato è arrivare a 300 nei prossimi mesi. Una svolta che fa della Svizzera il primo Paese europeo dove comprare pasta, latte e detersivi con un wallet digitale. L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra Spar, Binance Pay – la piattaforma di pagamenti del colosso delle criptovalute Binance – e Dfx.swiss, fintech specializzata in soluzioni blockchain.

Il meccanismo è semplice: il cliente inquadra il QR code alla cassa e può pagare istantaneamente con oltre 100 criptovalute, dalle più note come Bitcoin ed Ethereum alle principali stablecoin ancorate a euro e dollaro. Nessuna gas fee, cioè la tipica commissione di rete che affligge le transazioni blockchain. Il pagamento viene poi convertito in franchi svizzeri (o altre valute) grazie all’integrazione con Dfx.swiss, così da azzerare rischi e complessità per l’esercente. Per i supermercati il vantaggio è doppio: clienti più soddisfatti e commissioni ridotte fino a due terzi rispetto ai pagamenti con carta tradizionale.

"Le soluzioni di pagamento tramite smart wallet come quelle offerte da Dfx in combinazione con Binance Pay rappresentano il futuro – commenta André Scherrer, direttore generale di Spar Switzerland – i clienti ne fanno sempre più richiesta e i commercianti possono risparmiare in modo significativo". Non è un caso che la sperimentazione parta proprio dalla Confederazione, da tempo hub internazionale per il fintech e le criptovalute. Il cantone di Zugo, ribattezzato “Crypto Valley”, ospita decine di startup e operatori blockchain e il Paese vanta già esperienze pionieristiche nei pagamenti digitali.

Secondo Jonas Juenger, responsabile regionale di Binance, "la collaborazione con Spar dimostra come le criptovalute stiano entrando nella vita di tutti i giorni, anche nella spesa al supermercato. È la prova che non sono più riservate a trader o istituzioni, ma a chiunque faccia la spesa quotidiana". Un passo avanti tecnologico ma anche culturale: finora, infatti, l’uso delle crypto era percepito come confinato alla speculazione finanziaria o ai grandi investitori istituzionali. Ora la possibilità di pagare beni di consumo di base segna un cambio di paradigma, portando il concetto di moneta digitale nel carrello di ogni famiglia.

La mossa di Spar, oltre a rafforzare l’immagine innovativa della Svizzera, potrebbe avere effetti imitativi in altri Paesi europei. La grande distribuzione è un settore con margini stretti, dove la riduzione delle commissioni di pagamento ha un impatto diretto sulla redditività. E l’adozione delle crypto potrebbe diventare un nuovo terreno di competizione commerciale.

Andrea Ropa