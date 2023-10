Nei 9 mesi i ricavi crescono del 17%. Toccati i 1.806,3 milioni di euro

Nei primi nove mesi del 2023, Moncler (in foto l’ad Remo Ruffini) ha realizzato ricavi consolidati per 1.806,3 milioni di euro, in crescita del 17% irspetto a un anno fa. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a 1.496,3 milioni e i ricavi del marchio Stone Island per 310,1 milioni.