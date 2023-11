Attracca in Italia nave portacontainer più grande (e green) del mondo

Gioia Tauro, 22 novembre 2023 – Ha attraccato al Porto di Gioia Tauro, dove si è svolta la cerimonia di battesimo alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, la Msc Celestino Maresca, una delle navi portacontainer più grandi e a più basso consumo di carburante al mondo. Dopo un viaggio iniziato in estremo Oriente, Gioia Tauro è stata scelta da Msc come luogo per l'evento, per testimoniare il valore e l’impegno della compagnia verso l’Italia e lo scalo calabrese. Il terminal del porto di Gioia Tauro, infatti, rappresenta il fulcro di un sistema di trasporti ramificato e sviluppato dal gruppo Msc nel nostro Paese. Da qui, passa il 30% del volume dei container che transitano in Italia. Dal 2019 – anno in cui è stato interamente acquisito da Til (società terminalistica parte del Gruppo Msc) – sono stati investiti circa 220 milioni di euro in equipment, acquistando 6 grandi gru di banchina, 52 straddle carrier e altri mezzi di sollevamento, provvedendo inoltre alla pavimentazione di 200.000 mq di piazzale. Questi investimenti – secondo la compagnia – permetteranno di movimentare 3,5 milioni di Teus nel 2023 assicurando occupazione per 1.260 dipendenti diretti e attivando un indotto di circa 4.000 persone. Il piano di sviluppo messo in campo da TiL per i prossimi anni – fanno sapere da Msc – ha lo scopo di dotare lo scalo calabrese di ulteriori infrastrutture, attraverso un progetto di rinnovamento dell’equipment in grado di rispondere alle sempre maggiori esigenze del mercato italiano ed europeo. Per questo, nel 2024 arriveranno altre 6 grandi gru di banchina di ultima generazione, 20 mezzi di movimentazione piazzale e saranno realizzate importanti opere civili che contribuiranno al raddoppio della capacità operativa del terminal fino a raggiungere i 7 milioni di Teus entro il 2029.

Dimensioni da record

Msc Celestino Maresca ha dimensioni record con i suoi 400 metri di lunghezza, 61,5 metri di larghezza e un pescaggio a pieno carico di 17 metri ha una capacità di 24.116 Teus. La nave presenta tecnologie all’avanguardia dal punto di vista ambientale, vantando la più bassa percentuale di emissioni di gas serra per container trasportato, con emissioni di Co2 del 12% più basse rispetto alle soglie prescritte. Msc Celestino Maresca è dotata di tecnologie innovative che assicurano un’ulteriore riduzione delle emissioni, tra cui un sistema ibrido di depurazione dei gas di scarico (scrubber), un sistema di lubrificazione dello scafo ad aria e sistemi antivegetativi per ridurre il livello di attrito con l’acqua per abbassare i consumi di carburante, inoltre è equipaggiata per poter ricevere l’energia da terra spegnendo i motori durante l’ormeggio.

La cerimonia di battesimo

Alla cerimonia di battesimo, oltre al vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, hanno partecipato Gianluigi Aponte, fondatore del Gruppo Msc, Paolo Maccarini, direttore di TiL e Daniela Picco, Executive Director Msc Foundation insieme alle principali autorità e istituzioni a livello locale e nazionale.

Levata di scudi contro la Carbon tax

L'occasione è stata utile al ministro Salvini per annunciare che si recherà a Bruxelles "per difendere i porti italiani, i marittimi italiani, i lavoratori italiani, da una tassa europea inventata da qualcuno che non ama l’Italia e non ama l’Europa". Il riferimento è alla cosiddetta Carbon Tax. Entro fine 2023, ciascuno stato europeo dovrà recepire la direttiva europea Ets (Emission trading system) che prevede l'ingresso dello shipping nel sistema di scambio delle quote di carbonio, il meccanismo inserito nel Green Deal che impone alle aziende interessate di acquistare quote di carbonio sul mercato in base alla quantità di gas serra che emettono. Si tratta, di fatto, di una tassa che va in compensazione rispetto all’inquinamento prodotto. Nello specifico dello shipping, l’Ets in approvazione impone ai mercantili sopra le 5 mila tonnellate di stazza di acquistare quote di carbonio sul mercato quando scalano un porto europeo. "Sulla direttiva Ets – ha precisato – siamo già in sette a pensarla allo stesso modo, contiamo di crescere". Dello stesso avviso di Salvini, è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che – a margine della cerimonia – ha dichiarato: "L’Europa a volte fa delle direttive che sono un po’ stupide. Se non si corregge, in fase di attuazione, la direttiva Ets il risultato è che le navi inquinanti passeranno comunque nel Mediterraneo, ma si fermeranno nei porti del Nord Africa evitando i porti come Gioia Tauro. Non solo la Calabria, ma l’Italia non può perdere un porto così importante come quello di Gioia Tauro".