Nasce Tim Energia, prima sinergia con Poste

Tim apre la propria rete di vendita al mercato retail dell’energia e lancia, a partire dal 29 settembre, l’offerta Tim Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane in oltre 750 negozi Tim. Le nuove offerte sono pensate per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie, con vantaggi esclusivi per i clienti Tim. In particolare, l’offerta luce è costruita su misura con il supporto di un consulente in base agli effettivi consumi del cliente, utilizzando energia elettrica sostenibile e certificata, proveniente da fonti 100% rinnovabili.

"Portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di Customer Platform", spiega Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim. "Vogliamo dare stabilità ai costi, chiarezza nelle opzioni e attenzione alla sostenibilità, valorizzando la nostra relazione di fiducia con i clienti".

Nel dettaglio l’offerta prevede l’opzione di pagamento a rata fissa, mensile, costruita su misura e calcolata a partire dai consumi dell’anno precedente: una soluzione pensata per stabilizzare la spesa e proteggere il bilancio familiare dalle oscillazioni del mercato. Allo scadere dell’anno la nuova rata verrà ricalcolata sulla base dei consumi effettivi.