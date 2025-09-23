Venerdì 19 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Economia
Nasce Tim Energia, prima sinergia con Poste
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Nasce Tim Energia, prima sinergia con Poste

Tim apre la propria rete di vendita al mercato retail dell'energia e lancia, a partire dal 29 settembre, l'offerta Tim...

Andrea Rossini, dirigente di Tim

Tim apre la propria rete di vendita al mercato retail dell'energia e lancia, a partire dal 29 settembre, l'offerta Tim Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane in oltre 750 negozi Tim. Le nuove offerte sono pensate per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie, con vantaggi esclusivi per i clienti Tim. In particolare, l'offerta luce è costruita su misura con il supporto di un consulente in base agli effettivi consumi del cliente, utilizzando energia elettrica sostenibile e certificata, proveniente da fonti 100% rinnovabili.

"Portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di Customer Platform", spiega Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim. "Vogliamo dare stabilità ai costi, chiarezza nelle opzioni e attenzione alla sostenibilità, valorizzando la nostra relazione di fiducia con i clienti".

Nel dettaglio l'offerta prevede l'opzione di pagamento a rata fissa, mensile, costruita su misura e calcolata a partire dai consumi dell'anno precedente: una soluzione pensata per stabilizzare la spesa e proteggere il bilancio familiare dalle oscillazioni del mercato. Allo scadere dell'anno la nuova rata verrà ricalcolata sulla base dei consumi effettivi.

