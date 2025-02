Nasce Tim Energia: offerta luce tutta ’green’

Il Gruppo TIM fa il suo ingresso nel mercato delle utility e lancia TIM Energia, l’offerta luce pensata per rispondere alle esigenze di consumo di commercianti, professionisti e piccole e medie imprese. TIM Energia nasce grazie a una partnership strategica con il fornitore Axpo Italia SpA, società del gruppo svizzero Axpo, attivo in 40 mercati internazionali e con oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative per un futuro sostenibile.

In particolare, le Pmi e i professionisti che sottoscriveranno TIM Energia potranno accedere ad un’offerta energetica affidabile, semplice e vantaggiosa, con energia 100 per cento certificata come proveniente da fonti rinnovabili grazie alle Garanzie d’Origine del Gestore dei Servizi Energetici.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nella strategia ‘Customer Platform’ del Gruppo TIM, finalizzata ad offrire ai propri clienti servizi a maggior valore aggiunto sempre più evoluti: da oggi TIM accompagnerà le imprese anche nelle scelte di consumo energetico sostenibile, oltre che nel processo di trasformazione digitale attraverso le più innovative soluzioni di connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e IoT.

Le imprese potranno scegliere tra l’offerta Flex, a prezzo indicizzato, che segue l’andamento del mercato, garantendo la massima flessibilità, oppure l’offerta Fix, a prezzo fisso per 24 mesi, ideale per chi desidera maggiore stabilità e protezione dalle oscillazioni del mercato. In occasione del lancio del servizio, ai clienti TIM Energia sarà riservato un vantaggio esclusivo, offrendo uno sconto di 50 euro all’anno in bolletta.

"Vogliamo che i nostri clienti ci considerino un partner sempre più importante – ha dichiarato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM –, che offre servizi ad alto valore aggiunto, in grado di supportarli nel business di tutti i giorni. Con questo accordo al fianco di Axpo entriamo nel mercato dell’energia con soluzioni pensate per le piccole e medie imprese. Questa partnership – ha concluso lo stesso Rossini – ci permetterà di offrire non solo le migliori soluzioni di connettività e tecnologie, ma anche un servizio su misura dedicato all’energia proveniente da fonti sostenibili, che le aiuti ad affrontare con successo le sfide del mercato".

"La strategia di crescita di Axpo Italia, che quest’anno raggiunge il traguardo del 25esimo anno di attività in Italia, passa anche dalla capacità di disegnare soluzioni innovative ed in grado di incontrare le esigenze dei nostri partner e dei loro clienti – ha commentato Ivanhoe Romin, General Manager di Axpo Italia –. Questo accordo, che segna l’ingresso di TIM nel mercato dell’energia elettrica, rappresenta un nuovo momento cruciale nella storia di Axpo in Italia. Ne delinea le prospettive e consolida ulteriormente un percorso – conculde Romin – che ci vede protagonisti nella capacità di supportare le imprese italiane di ogni dimensione tramite soluzioni flessibili e adeguate a condizioni di mercato profondamente mutevoli e altamente volatili, proteggendone la competitività".

Con questa nuova offerta rivolta alle attività commerciali – come aziende manifatturiere, studi professionali, uffici, bar e ristoranti – il Gruppo TIM rafforza la propria presenza nel mondo delle piccole e medie imprese, affermandosi come un partner in grado di accompagnarle anche nell’ottimizzazione della gestione energetica.