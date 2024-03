Nasce “Salvadanaio Digitale” il progetto di educazione finanziaria di QN – Quotidiano Nazionale e Banca d’Italia

Il Gruppo Monrif e Banca d'Italia annunciano il lancio della nuova rubrica "Salvadanaio Digitale", una collaborazione editoriale volta a promuovere l'educazione finanziaria e la consapevolezza economica nelle nuove generazioni.

Salvadanaio Digitale

In un'epoca in cui le transazioni digitali sono sempre più diffuse e le nuove tecnologie finanziarie offrono infinite opportunità ma anche svariati rischi, è cruciale garantire un adeguato livello di alfabetizzazione finanziaria. La rubrica "Salvadanaio Digitale" si propone proprio questo obiettivo: spiegare in modo chiaro e accessibile i concetti finanziari complessi e affrontare temi di finanza personale in modo consapevole.

"Salvadanaio Digitale" sarà disponibile sul canale digitale di Economia di Quotidiano.net, sulle pagine cartacee dell'inserto QN-Nuove generazioni e sui social di QN – QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno - attraverso una serie di reels.

‘Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell'alfabetizzazione finanziaria e riflette l'impegno congiunto di QN Quotidiano Nazionale e di Banca d'Italia nel fornire ai cittadini gli strumenti necessari per gestire in modo responsabile le proprie finanze.’ – dichiara Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.