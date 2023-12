Nasce la prima piattaforma europea per formazione digitale. Progetti pilota a Firenze, Bologna e Vienna

Milano, 11 dicembre 2023 – Al via la partnership industriale tra Talent Garden, digital academy di formazione per le competenze digitali, e The Social Hub (TSH), leader nell'ospitalità ibrida. L'obiettivo è quello di creare in Europa una piattaforma edutech, unica nel suo genere che possa coniugare ospitalità a corsi di formazione che affinano e sviluppano le prospettive di carriera all'estero e in Italia, dedicata a lavoratori e studenti, manager e creativi o smartworker che si muovono tra le grandi capitali del continente.

Partecipando ad un aumento di capitale, The Social Hub acquisisce il 5% di Talent Garden, investendo nel valore delle due comunità come forza propulsiva di connessioni, crescita e cambiamento. Secondo il rapporto di Almalaurea, gli studenti con esperienze formative fuori dall'Italia godono di un aumento del 15,4% nelle probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

Questo vantaggio competitivo si riflette anche nei professionisti. Talent Garden, che forma ogni anno più di 20.000 manager e 5000 studenti, lavorerà nello sviluppo di strategie formative sui temi digitali e dell'innovazione, attraverso corsi mirati, per offrire alla community di The Social Hub – imprenditori, studenti e viaggiatori d'affari – l'opportunità di esplorare e apprendere costantemente competenze digitali.

La rete europea di The Social Hub con le sue 16 strutture in tutta Europa costituirà la piattaforma principale da cui Talent Garden condurrà i programmi educativi in ambito digital. Il progetto pilota si svilupperà per un anno in tre strutture di The Social Hub situate a Vienna, Firenze e Bologna.

I programmi saranno poi estesi a tutto il portfolio di The Social Hub dopo i primi due anni. "Con questa partnership siamo in grado di offrire un'opportunità educativa unica alle nostre comunità in tutta Europa che porterà ad un livello superiore l'offerta per i nostri studenti, co-worker e ospiti. Talent Garden e TSH condividono molti valori ed abbiamo ritenuto di creare connessioni per entrambe le nostre comunità. Ora possiamo espandere il nostro ampio programma rivolto alla community, includendo corsi significativi e divertenti, che affinano e sviluppano il talento", afferma Charlie MacGregor, CEO e Fondatore di The Social Hub. "Insieme vogliamo costruire qualcosa di unico in Europa per professionisti, studenti e startup – dichiara Davide Dattoli, Fondatore di Talent Garden –. Come Talent Garden vogliamo dare l'opportunità a studenti e lavoratori fuorisede e internazionali di vivere un'esperienza formativa completa, avendo a disposizione location uniche, in diversi paesi, dove soggiornare e al contempo accedere ad opportunità di apprendimento e corsi. L'obiettivo è liberare il talento creando una piattaforma europea unica dove costruire esperienze immersive per lo studio e la crescita professionale”