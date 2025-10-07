Nasce Deda Credit: la nuova rivoluzione digitale nella gestione del credito

Dedagroup annuncia la nascita di Deda Credit, una nuova società dedicata alla gestione del ciclo di vita del credito, che punta a rivoluzionare il settore finanziario italiano grazie a una piattaforma digitale avanzata e all’integrazione dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa nasce dall’unione di due realtà storiche, RAD Informatica e Pegaso 2000, per creare un player di riferimento nella credit industry, capace di rispondere alle nuove sfide normative e tecnologiche con servizi innovativi e specialistici.

Cos’è Deda Credit e perché nasce

Deda Credit nasce per intercettare le trasformazioni imposte dalle nuove normative (come il Digital Operational Resilience Act - DORA) che rendono indispensabili strumenti digitali resilienti e altamente automatizzati per banche e intermediari finanziari. La filiera del credito ha ormai un valore di centinaia di miliardi di euro in Italia: solo nel 2024, il potenziale del credito di filiera ha superato i 594 miliardi, con un mercato NPE (crediti deteriorati) da circa 51 miliardi di euro, coinvolgendo grandi operatori del credito e migliaia di transazioni ogni anno.

La nascita di Deda Credit segue il nuovo modello organizzativo di Dedagroup, che punta ad accorpare specializzazioni diverse in società indipendenti, ognuna focalizzata su segmenti strategici del mercato. Così la nuova società eredita competenze, tecnologie e clienti dal passato delle due aziende fondatrici, mettendo a fattor comune 25 anni di esperienza e un team di oltre 200 professionisti al servizio di più di settanta clienti tra banche e finanziarie.

Le caratteristiche della piattaforma tecnologica

Il cuore di Deda Credit è una piattaforma digitale modulare, scalabile e progettata su architettura a microservizi accessibili tramite API. Questo consente una rapida implementazione delle nuove funzionalità richieste dal mercato — dall’apertura delle pratiche, alla gestione delle scadenze, fino al recovery dei crediti deteriorati — integrandosi facilmente con i sistemi già in uso da parte degli istituti finanziari.

Un elemento chiave è la presenza di agenti AI: assistenti digitali intelligenti che dialogano in linguaggio naturale e attivano in automatico processi come la classificazione di documenti, la valutazione dello scoring di un cliente, la stima del valore immobiliare o l’impostazione della strategia di recupero dei crediti più efficace. In pratica, l’AI libera i professionisti dalle attività ripetitive e potenzia le loro possibilità decisionali, rendendo l’intero processo più sicuro e trasparente.

Il ruolo dei dati e dei modelli predittivi

La piattaforma di Deda Credit sfrutta un enorme patrimonio informativo: un data lake che aggrega dati finanziari e creditizi, mostrando pagamenti, incassi, movimenti, oltre a integrare fonti esterne. Tutti questi dati alimentano gli agenti AI e permettono il miglioramento costante dei modelli predittivi: attraverso dashboard e API, i dati diventano insight immediatamente utilizzabili dalle banche e dagli operatori per prendere decisioni più rapide e consapevoli, a tutto vantaggio dell’efficienza e della compliance.

Vantaggi per banche, intermediari e clienti

Grazie a un approccio end-to-end che digitalizza ogni fase del ciclo di vita del credito, Deda Credit consente ai suoi clienti di:

Ridurre la complessità operativa e i rischi di non conformità normativa, grazie all'automazione e agli alert in tempo reale.

Personalizzare i servizi, con soluzioni scalabili che si adattano alle dimensioni e alle necessità delle diverse realtà bancarie.

Migliorare i tempi di risposta e l’efficienza nei processi critici, sfruttando strumenti predittivi e agenti AI.

Trasformare i dati in asset strategici e insight utili per il business, incrementando la trasparenza e la capacità di adattarsi rapidamente alle evoluzioni regolamentari e di mercato.

Una visione per il futuro del credito digitale

Deda Credit rappresenta un tassello fondamentale per l’evoluzione digitale del settore finanziario italiano. La società continuerà a investire nell’integrazione dell’Agentic AI, supportando l’innovazione nei processi e nella compliance: solo nell’ultimo anno, Dedagroup ha investito 40 milioni di euro nell’AI, lanciando la business unit Deda AI per lo sviluppo di soluzioni trasversali per le industrie.

L’obiettivo dichiarato dai vertici della società è “rendere il credito più semplice, sicuro ed efficace attraverso soluzioni che crescono con i clienti, trasformando i dati in decisioni consapevoli”, e consolidare così il ruolo di Dedagroup e Deda Credit come riferimenti per la digitalizzazione del credito e la crescita competitiva di banche, finanziarie e nuovi attori del segmento.