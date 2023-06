Nasce CaMexItal, prima Camera di Commercio del Messico in Italia

ROMA - Nasce la Camera di Commercio del Messico in Italia, la prima nella storia delle relazioni Italia-Messico. Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 aprile scorso è stata approvata la richiesta formulata dall'Associazione economica del Messico in Italia (AEMI) per essere iscritta come Camera di Commercio del Messico in Italia all’Albo delle Camere di Commercio italo-estere ed estere in Italia, con autorizzazione all’uso della denominazione “Camera di Commercio”. La Camera di Commercio del Messico in Italia assume la denominazione CaMexItal.

La prima pubblica manifestazione di CaMexItal è stata l'Assemblea dei Soci, tenutasi agli inizi di maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante la quale la Sottosegretaria Fausta Bergamotto ha formalmente consegnato il Decreto di riconoscimento della Camera di Commercio del Messico in Italia alla Presidentessa Letizia Magaldi.

Hanno partecipato alle celebrazioni il Consigliere Diplomatico del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Giorgio Silli, l'Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba, l'Ambasciatore dell'Italia in Messico Luigi De Chiara e il Presidente di Unioncamere Andrea Prete.

“Raccogliamo i frutti di un lavoro intenso – afferma Letizia Magaldi, presidente della Camera di Commercio del Messico in Italia – che ci vede impegnanti da più di due anni. È una buona notizia per le imprese italiane, il Messico è un Paese che ha tanto da offrire, interessato ai nostri prodotti, alle nostre conoscenze e alle nostre tecnologie. E sono molte anche le opportunità di investimento da parte di impresse messicane in Italia. Si costruisce un nuovo ponte per generare prosperità tra l'Italia e il Messico”.

“La CaMexItal non poteva arrivare in un momento migliore. Le relazioni bilaterali tra il Messico e l’Italia sono sempre più solide ed intense. I tradizionali legami di amicizia saranno ora rafforzati da nuove alleanze commerciali e progetti di investimento e co-investimento tra i due paesi in diversi settori'', ha affermato l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba.

Ha aggiunto che la CaMexItal dovrà ergersi a portavoce della comunità imprenditoriale, aiutando a promuovere ed accelerare la crescita economica di entrambi i paesi, con particolare riferimento all'incremento degli investimenti messicani in Italia. “La creazione di questa Camera di Commercio favorirà grandi opportunità di affari, anche in ambito turistico, tra i due paesi”, conclude l’Ambasciatore Garcia de Alba.

L’approvazione arriva sei mesi dopo l’avvio della procedura. Dopo le consultazioni, un dialogo con l’ufficio competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la riunione di una conferenza di servizi che viene convocata ogni anno – alla quale partecipano anche Unioncamere e il Ministero degli Affari Esteri - è stata certificata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Le attività della CaMexItal seguiranno i seguenti assi strategici: promozione di sinergie tra le organizzazioni imprenditoriali e le aziende che le compongono; consolidamento e il contributo alle azioni di facilitazione degli scambi tra i due Paesi; promozione di azioni e programmi che attivino business e attività economiche strategiche; lo sviluppo di progetti che incoraggino e favoriscano la crescita e la cooperazione in settori specifici, quali: tecnologia e innovazione, sicurezza, salute e qualità della vita, industria alimentare, turismo.

La Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal) annovera 69 soci tra cui aziende come: Leonardo, Eni, Marcegaglia Carbon Steel, Magaldi Power, Campari, Ferrero, Italian Exhibition Group, Grupo Bimbo, Grupo Orbia, Juego de Pelota, Zoomarine, Aeromexico, Fiorucci-Campofrio, Roadhouse e decine di altre imprese italiane e messicane.

La Camera di Commercio del Messico in Italia è presieduta da Letizia Magaldi, vice presidente di Magaldi Power.

È Presidente Onorario Carlos Eugenio Garcìa de Alba Zepeda, Ambasciatore del Messico in Italia.

Fanno parte del Consiglio Direttivo della neonata CaMexItal: in qualità di vicepresidente Angelo Pansini, Cco Commercial Governance & Offset Management Senior Vice President Leonardo, in qualità di segretario Generale Giovanni Sabino, CEO Italia Fiorucci (Campofrio), e come consiglieri Aldo Davoli, Director Public Affairs Gruppo Campari, Marco Nicoli, CEO TESI Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A., Diana Beltran, AD Meita Srl, Gianmatteo Nunziante, Founding Partner Nunziante Magrone Studio Legale, Claudio Rodriguez-Galan, Partner Holland & Knight Studio Legale, Laura Rossi, Presidente Crea Italia Connections, Gennaro Migliore e Roberto Prosperi. Il Direttore Esecutivo è Cecile De Mauleon.