Nana Bianca, gli artigiani del digitale che costruiscono le aziende del futuro

Firenze, 16 maggio 2023 - Paolo Barberis, Jacopo Marello e Alessandro Sordi sono tre dei quattro fondatori di Dada, una delle prime internet company nata nel 1995 a Firenze. Una volta acquistata dal gruppo Rcs, i tre amici escono da quel mondo e fondano nel capoluogo toscano uno dei primi acceleratori di startup italiani, Nana Bianca.

Le origini di uno dei primi acceleratori di startup italiani

E' il 2012 e nei locali di via Pindemonte, a Porta Romana, vengono aiutate a nascere e crescere le prime aziende innovative. “Quando è nata Nana Bianca – spiega Alessandro Sordi – non c'era nessuno strumento per aiutare l'impresa tecnologica e innovativa. Non c'era ancora la legge sulle startup, non c'erano fondi di investimento. Contando sulla nostra vita di relazioni, costruita durante l'esperienza in Dada, siamo riusciti a formare i primi club di investitori, abbiamo contribuito a far nascere a Milano uno dei primi fondi di investimento e in qualche modo abbiamo partecipato alla nascita degli strumenti del mercato delle startup italiane”. Tante startup che hanno mosso i primi passi nei locali di via Pindemonte hanno preso la strada del successo, diventando aziende solide e capitalizzate, come per esempio Viralize, nata dall'idea di tre ingegneri fiorentini, tornati in Italia dopo un'esperienza all'estero, poi acquisita da ShowHeroes, azienda tra le leader in Europa nelle soluzioni video digitali per editori e inserzionisti. E' nata nell'orbita Nana Bianca anche Family Nation, ideata da Emilia e Aidan, che dopo tanti anni di lavoro all’Onu decidono di costruire una piattaforma di ecommerce per genitori responsabili e attenti. Oggi è uno dei principali siti di ecommerce per mamme e bambini con sede a Firenze, in via Bolognese. E ancora: Vino.com, nata da un'idea di Andrea Nardi Dei, che insieme ai suoi amici incontra Nana Bianca e insieme costruiscono uno dei principali ecommerce europei per la vendita di vino online, un'enoteca digitale con una quantità impressionante di bottiglie che ha raccolto investimenti da Cdp ai principali fondi attivi sul territorio.

Nana Bianca oggi

Anche Nana Bianca ne ha fatta di strada e oggi è diventata grande. Gli 'artigiani del digitale' hanno un programma di accelerazione delle startup strutturato, Hubble, giunto all'ottava edizione, una nuova sede, nell'ex caserma di piazza del Cestello, e un fondo di investimento, Toscana Next. Tutti nati grazie all'impegno della Fondazione Cr Firenze, che ogni anno mette a disposizione 500mila euro per le startup del territorio, che ha acquistato e ristrutturato l'ex caserma e che, insieme a Cassa depositi e prestiti ha dato vita al fondo di investimento Toscana Next.

“Se un giovane esce dall'università e vuole fare impresa innovativa – sottolinea Sordi – ha tutti gli strumenti a disposizione: ha un programma che gli dà 50-60mila euro di finanziamento per partire, una struttura come quella di piazza del Cestello, centro gravitazionale per giovani imprese, professionisti e innovatori che si basa sui modelli di startup studio, coworking e accelerazione, e, se è bravo, ha anche possibilità di avere della finanza innovativa per crescere”. C'è però ancora da lavorare, soprattutto da trovare risorse per competere a livello internazionale. Ma in poco più di dieci anni molto è stato fatto, e lo startup studio ha trasformato idee rivoluzionarie in tech company di successo.

Attualmente sono 65 le startup nel portfolio di Nana Bianca, più di un migliaio gli startupper e freelancer che ruotano attorno a questo mondo e che si incontrano e si confrontano sui 6.500 metri quadrati di spazio di coworking dove nascono le idee e le aziende del futuro. Nel corso dell'anno nello spazio di piazza Cestello si tengono summit, convention e livestream, piattaforme esclusive ed eventi unici dedicati allo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio con un fitto calendario di workshop ed eventi che si concentrano sulle tematiche della rivoluzione digitale. Dal social content marketing alle fatture digitali, dal crowdfunding all’intellectual property, Nana Bianca offre una galassia di eventi gratuiti dove i digital innovator possono imparare e scoprire le ultime evoluzioni di un universo digitale in continua crescita.