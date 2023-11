Nagel vede la luce sull’inflazione: "Riusciremo a domarla in 12-15 mesi"

Milano, 23 novembre 2023 – "Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano": si è chiuso con questo antico proverbio africano l’incontro tra Joachim Nagel, presidente della Banca Centrale tedesca, e circa 500 studenti delle scuole superiori italiane nell’auditorium del Grattacielo Pirelli a Milano.

È stato Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori organizzatore dell’incontro, a citare il proverbio come auspicio per una collaborazione più stretta tra i Paesi europei, Italia e Germania in particolare. Il numero uno della Bundesbank ha spiegato a una platea di studenti che la sfida del futuro per i Paesi europei si vince solo attraverso una maggiore coesione. "L’Europa – ha detto Nagel – dev’essere più omogenea. Sia per essere più competitiva che per riuscire ad attrarre gli investitori extra europei. Le 27 legislazioni diverse in materia di bancarotta, per esempio, sono un freno e un limite alla fiducia degli operatori economici".

Il governatore della Banca centrale tedesca però è ottimista sulle prospettive economiche dell’Unione: "I dati sulla crescita, è vero, non sono confortanti, ma non dimentichiamoci che l’Europa è stata alle prese con due “Cigni Neri“ in quattro anni: prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina con la conseguente esplosione dei costi energetici. Due eventi che hanno colpito maggiormente i Paesi con economie aperte come Italia e Germania. In tutti e due i casi siamo riusciti a rialzarci. E le previsioni dicono che dal 2025 la crescita sarà più consistente".

A proposito di previsioni, sollecitato da domande degli studenti sull’argomento, Nagel ha affrontato il tema più scottante collegato al suo ruolo di banchiere più importante d’Europa: l’inflazione. E anche qui – smentendo, come ha detto lui stesso, la fama di pessimisti dei banchieri centrali – ha voluto sottolineare gli aspetti positivi: "È una buona notizia che l’inflazione si stia riducendo. Sono a capo della Bundesbank da due anni, prima di entrare in carica livelli intorno all’8% erano impensabili. Eppure è successo. Adesso in media è sotto il 3%. Significa che siamo sulla strada giusta e nei prossimi 12-15 mesi inflazione raggiungerà i nostri obiettivi, cioè del 2%".

Certo, le sfide che attendono l’economia dell’Unione sono tante e difficili, a partire dalla digitalizzazione e dalla rivoluzione green. Sfide che per Nagel si affrontano sono con un nuovo spirito europeo, "che avrà nell’Euro digitale, nel cloud europeo e nelle regole più stringenti sulle criptovalute le sue realizzazioni più importanti. Tutti passi che dovremo fare collaborando, altrimenti l’Europa rischia rimanere indietro".