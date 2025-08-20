MyClubPass di Dazn, costi e tempi di attivazione dell’offerta al calcio in tv (ma i tifosi sembrano delusi)

Dazn ha lanciato “MyClubPass”, un abbonamento dedicato a chi segue solo la propria squadra del cuore in Serie A, per un costo di circa 27–30 € al mese. Il risparmio rispetto al pacchetto completo? Pochi euro. E gli utenti non l’hanno presa bene. Basta leggere molti commenti in Rete.

“MyClubPass”, solo le partite della propria squadra del cuore

Dazn ha introdotto lo “MyClubPass” per la stagione 2025/26: un piano annuale (attivabile fino al 31 agosto) che consente di seguire tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, comprensive di pre e post‑partita, highlights e contenuti on demand. Il prezzo è di 329 € in un’unica soluzione (pari a circa 27,42 € al mese) oppure 29,99 € al mese con pagamento rateale. Un’offerta che, almeno sulla carta, poteva sembrare l’occasione buona per avvicinare nuovi utenti e rispondere a un’esigenza chiara: tanti tifosi vogliono seguire solo la propria squadra, senza dover acquistare tutte le partite del campionato di Serie A.

MyClubPass: l'offerta di DAZN che non convince

Quanto si risparmia

Il problema è stato subito il confronto con l’abbonamento completo. Il piano “Dazn Full” costa 359 € all’anno (29,92 € al mese) o 34,99 € se rateizzato: il divario è di appena 2,50 € mensili. Troppo poco per convincere i tifosi a rinunciare all’idea di vedere tutte le partite di Serie A. Molti tifosi si aspettavano un taglio molto più netto dei costi degli abbonamenti, giustificato dal fatto che si potessero vedere solo le partite di una squadra.

I vincoli ai vecchi contratti

A complicare la situazione ci sono anche le modalità di attivazione: il piano “MyClubPass” può essere sottoscritto soltanto tra il 18 e il 31 agosto, con una finestra strettissima che esclude di fatto gran parte degli abbonati già attivi. Chi ha un contratto annuale non può passare alla nuova formula e chi ha un piano mensile deve comunque rispettare i 30 giorni di preavviso per disdire. Il risultato è che l’offerta sembra pensata più per attirare nuovi clienti che per premiare la fedeltà degli utenti già paganti, che restano vincolati a tariffe più alte. L’idea di personalizzare l’abbonamento era innovativa e molto attesa, ma l’esecuzione – sempre leggendo le reazioni online – ha deluso molti tifosi.