Mutui prima casa, proroga per under 36 nel 2024, come cambiano i requisiti

Roma, 26 settembre 2023 – Il costo dei mutui nel corso degli ultimi anni è notevolmente aumentato, con la Banca centrale europea che in più riprese ha innalzato i tassi di interesse previsti per queste concessioni di denaro da parte degli istituti di credito.

Ad essere maggiormente colpiti da questo aspetto sono soprattutto i richiedenti mutuo più giovani che, a causa del difficile contesto lavorativo italiano, si trovano spesso nella condizione di non riuscire a sostenere l’onere del mutuo per la loro casa non potendo fornire delle adeguate garanzie.

Per queste ragioni il governo italiano ha previsto nel 2023 delle agevolazioni sui mutui per tutti i richiedenti under 36. Questa misura, che si è dimostrata essere molto utile per i beneficiari, sarebbe pronta ad essere prorogata anche per il 2024, anche se a cambiare potrebbero essere i requisiti di reddito previsti e, dunque, si dovrebbe andare a restringere la platea degli aventi diritto.

Mutui agevolati per gli under 36

Stando all’attuale normativa, i mutui agevolati consentono ai beneficiari di poter ottenere dei finanziamenti importati dalle banche, fino ad un massimo di 250 mila euro, potendo sfruttare la garanzia all’80% del valore capitale del mutuo offerta dal Fondo Consap. Questa misura è prevista in scadenza a dicembre 2023, mentre per chi punta nel 2023 alla copertura estesa, la scadenza è anticipata al 30 settembre. Nel 2023, per poter accedere ai mutui agevolati è necessario che i richiedenti rispettino i seguenti requisiti:

- avere un’età non superiore ai 36 anni compiuti; - avere avuto un’Isee, nel 2021, inferiore a 40mila euro.

È proprio sul secondo requisito, quello del reddito, che potrebbero arrivare importanti modifiche nel 2024, con la soglia che potrebbe essere rivista al ribasso.

La proroga dei mutui agevolati per gli under 36

La proroga dei mutui agevolati per gli under 36 dovrebbe essere inserita nel prossimo decreto Asset, con la misura che dovrebbe essere prolungata almeno fino al 31 dicembre 2024. A cambiare, come detto, potrebbero essere i requisiti reddituali per potervi accedere, con la soglia Isee che dovrebbe abbassarsi di 10 mila euro e, dunque, arrivare a 30 mila euro.

A scendere dovrebbe essere anche la garanzia offerta dal Fondo Consap, che dall’attuale 80% del valore capitale del finanziamento potrebbe scendere al 50%. Viene da sé che se queste modifiche dovessero essere effettivamente apportate, la platea degli aventi diritto all’agevolazione per i mutui under 36 andrebbe notevolmente a ridursi.

Proroga agevolazioni mutui under 36: le altre modifiche

Oltre agli aspetti già visti, nel 2024 in tema di agevolazione per i mutui degli under 36 potrebbe cambiare anche l’accesso al Fondo. Attualmente viene consentito a tutti i cittadini che non possiedono altri immobili a uso abitativo, in Italia o all'estero, così come a coloro che hanno la proprietà di un immobile ad uso abitativo derivante da cessione a titolo gratuito o successione. Nel 2024, invece, l’accesso dovrebbe essere riservato soltanto:

- alle giovani coppie; - ai nuclei familiari con solo genitore e figli minori; - ai giovani under 36; - ai conduttori degli istituti autonomi per le case popolari.

Anche in questo caso, dunque, lo Stato potrebbe provvedere a mettere nuovi paletti, andando a ridurre il numero di persone che potrebbero accedere all’agevolazione.