L’alternativa al caro mutuo? Comprare casa all'asta. Soprattutto per i giovani. Ecco come

Acquistare una casa all'asta è una prospettiva sempre più seguita soprattutto dai giovani. L'andamento tene conto, ovviamente, del contesto congiunturale.

Lo scenario di incertezza nel quale vivono i giovani oggi, in costante lotta per la ricerca di un lavoro che offra loro qualche prospettiva di sicurezza, è ulteriormente accentuato dalle condizioni di un mercato immobiliare che gli impedisce di effettuare un altro grande passo verso la stabilità: acquistare una casa.

Lorenzo Fontanelli Simplex Domus

Se fino a qualche anno fa comprare un immobile era un passaggio quasi automatico dopo anni d’affitto, oggi è più simile a un’utopia che ad una possibilità concreta, soprattutto per chi abita nelle grandi città - Milano in testa a tutte.

Come se non bastasse, al rincaro dei prezzi, si aggiungono le condizioni sfavorevoli dei tassi dei mutui: la BCE, il 16 marzo 2023 ha deliberato un nuovo aumento dei tassi di interesse dello 0,50%, portando così il tasso base a 3,50%, e ponendo sia i detentori di mutui a tasso variabile, sia gli aspiranti mutuari, in una netta situazione di svantaggio.

Se a questi dati scoraggianti si aggiungono ulteriori fattori - come i costi d’agenzia, che incidono in maniera pesante sul prezzo finale di un immobile - va da sé che diventi naturale valutare altre strade da percorrere: tra queste, le aste immobiliari. Dal momento del suo lancio, la piattaforma Simplex Domus (www.simplexdomus.it) - un servizio di compravendita immobiliare che mette in contatto acquirenti e venditori senza alcuna presenza di agenzie ad interferire tra i soggetti - ha dedicato più del 50% delle sue consulenze a compratori interessati alle aste: segno evidente che il fenomeno è in crescita per i costi decisamente più contenuti del mattone.

I dati delle aste giudiziarie

Stando ai dati raccolti dal Portale delle Aste Giudiziarie, nel 2022 le aste immobiliari in Italia sono state 113.056, una media di 309 al giorno, 13 all’ora. Il Nord Italia si conferma la regione con maggior presenza di aste (37,89%), a cui seguono Centro, Sud e Isole. Se la regione Lombardia è al primo posto, con il 15,22% del totale, tra le province è quella di Roma a svettare in classifica, con il 5,35% (Milano si ferma al 3,53%). Rispetto alle varie categorie immobiliari, è proprio il settore residenziale a detenere il maggior numero di aste, con il 68,07%. “Stiamo assistendo ad un vero e proprio boom di richieste di consulenza per le aste immobiliari - afferma Lorenzo Fontanelli, founder e CEO di Simplex Domus - Da quando è attiva la nostra piattaforma, ci dedichiamo quasi interamente a fornire supporto a questo genere di valutazioni. E’ un chiaro segnale di quanto il contesto svantaggioso del mercato immobiliare stia traghettando i potenziali acquirenti verso soluzioni alternative che consentano soprattutto ai più giovani di realizzare un ulteriore passo verso l’indipendenza. Eppure il settore delle aste risulta ancora oscuro per molte persone: spesso non si hanno chiare le dinamiche e le modalità di partecipazione, i vantaggi e i rischi. Noi di Simplex Domus offriamo un supporto in questo senso: grazie al nostro servizio non solo è possibile avere assistenza completa sulle aste grazie a consulenti formati e specializzati, ma anche evitare la presenza di uno scomodo terzo incomodo, ovvero l’agenzia immobiliare”.

Un consulente esperto in aste per un’assistenza a 360°

Simplex Domus nasce con l’idea di sopperire al problema, ponendosi come un servizio di compravendita immobiliare che mette in contatto acquirenti e venditori senza alcuna presenza di agenzie ad interferire tra i soggetti. Una piattaforma online che accompagna il cliente in tutto l’excursus della trattativa immobiliare, dal punto di vista tecnologico, burocratico e fisico, in cui i costi sono interamente abbattuti ma che garantisce attendibilità, presenza e sostegno in ogni fase. La missione di Simplex Domus è quindi quella di rivoluzionare il mercato immobiliare tramite una transazione digitale e tecnologica, finalizzata a migliorare i servizi e abbassare i costi rispetto alle tradizionali agenzie immobiliari, a beneficio di venditori, acquirenti, locatori e conduttori. Oltre al servizio base gratuito offerto da Simplex Domus previa registrazione - in cui gli utenti potranno pubblicizzare i propri immobili, in vendita o in affitto, ottenendo così la massima visibilità, soprattutto grazie alla partnership con Immobiliare, Idealista e Casa.it - e l’opzione consulente immobiliare da remoto, la piattaforma offre un servizio specifico sulle aste, con una consulenza - commerciale, tecnica e legale - per la partecipazione ad aste immobiliari ad un costo di 100 Euro + iva. Solo in caso di successo all'asta con l'aggiudicazione dell'immobile per il cliente, questo sarà tenuto al pagamento di una success fee. Il cliente sarà inoltre seguito ed assistito durante il processo di partecipazione all'asta da un partner esperto in materia e presente nel settore delle aste immobiliari da più di 30 anni.