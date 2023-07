Mutui a tasso variabile, Salvini: “Stiamo lavorando per allungare le scadenze”

Roma, 4 luglio 2023 - Incubo mutui, il governo prova a intervenire. “Stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Radio anch'io su Radio Uno Rai. Per Salvini non significa essere antieuropei se si criticano le scelte della Bce “che con i suoi atti alza i tassi delle famiglie italiane”.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea dell'Ania, sempre oggi ha detto: "Ci auguriamo che la Bce sia più cauta nell'annunciare continui aumenti dei tassi di interesse, che rischiano di portare in recessione altri paesi europei, dopo la recessione molto significativa che ha segnato proprio la Germania, il motore dell'economia europea".

Le prospettive però sono "troppo incerte”, secondo Francoforte, per fermarsi adesso, quindi i rialzi proseguiranno nonostante i mutui siano già i più cari da dieci anni a questa parte: in Ue raggiungono in media il 4,4% per i prestiti alle imprese e il 3,4% per i mutui ipotecari. Un aspetto che tocca nel vivo famiglie e imprese e a cui la premier Giorgia Meloni aveva già annuncia di voler mettere mano.