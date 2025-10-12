Mutui, tassi in calo al 3,25%. Crescono i prestiti

I tassi sui mutui tornano a scendere. Secondo il rapporto mensile Abi, a settembre il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è calato al 3,25%, dal 3,28% di agosto e dal 4,42% registrato a dicembre 2023. Un segnale di raffreddamento del costo del credito che conferma la progressiva stabilizzazione del mercato dopo la lunga fase di rialzi legata alla stretta monetaria della Bce. Anche sul fronte delle imprese si registra un miglioramento: il tasso medio sui nuovi finanziamenti è sceso al 3,33%, contro il 3,38% del mese precedente e il 5,45% di fine 2023. In generale, il tasso medio complessivo sui prestiti in essere si mantiene al 3,92%, sostanzialmente stabile rispetto ad agosto. L’ammontare complessivo dei prestiti a famiglie e imprese è aumentato dell’1,8% su base annua, in accelerazione rispetto al +1,6% di agosto. Per le famiglie si tratta del nono mese consecutivo di crescita, mentre per le imprese il trend positivo dura ormai da tre mesi.

"Si consolida una dinamica di ripresa del credito coerente con il miglioramento del contesto macroeconomico", sottolinea l’Abi, che evidenzia anche la tenuta della qualità dei portafogli bancari. I crediti deteriorati netti sono scesi a 29,3 miliardi ad agosto, ai minimi dal 2015. Oggi rappresentano appena l’1,41% dei crediti totali, contro il 9,8% registrato dieci anni fa.

Sul versante della raccolta, i tassi si muovono in modo più contenuto. I nuovi depositi vincolati offrono in media l’1,97%, mentre il rendimento delle obbligazioni bancarie a tasso fisso è pari al 2,5%. Il tasso medio sui depositi complessivi, che include conti correnti e risparmio, è allo 0,63%, mentre il conto corrente ordinario resta fermo allo 0,27%.

Red. Eco.