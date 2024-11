Mutui, genitorialità e terza età. Generali e Cattolica per le famiglie

’Scegli col Cuore Progetti’ e ’Cattolica Domani Progetti’: è la nuova offerta Protection lanciata da Generali, compagnia guidata in Italia da Giancarlo Fancel, e dalla sua business unit Cattolica per rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie italiane. Dall’acquisto della casa, alla nascita di una famiglia, fino all’invecchiamento attivo: l’assicurazione tutela i progetti di vita con un capitale che diminuisce gradualmente nel tempo per coprire le differenti necessità economiche nei diversi momenti della vita.

"Come Generali vogliamo essere vicini alle persone in ogni momento rilevante – spiega Massimo Monacelli, General manager di Generali Italia –. Per questo analizziamo lo scenario e progettiamo soluzioni assicurative per soddisfare i bisogni emergenti e proteggere i nostri clienti, tenendo fede all’ambizione di essere Partner di Vita. La nostra nuova offerta a capitale decrescente risponde a priorità sempre più urgenti dettate da un contesto che vede la necessità di tutelare il proprio futuro in base al momento di vita in cui ci si trova".

"Alla Protection – aggiunge Monacelli – teniamo molto perché riteniamo che possa contribuire a migliorare la società e la vita delle persone. Per questo è un pilastro strategico del nostro modello così come l’impegno nella tutela della salute, a partire dalla prevenzione". La protezione della persona offerta da Generali, leader di mercato in questo settore, attraverso la sua capillare rete agenziale si articola in due importanti categorie: l’offerta Temporanea Caso Morte (Tcm) e quella Long Term Care (Ltc). ’Scegli col cuore progetti’ e ’Cattolica Domani Progetti’ si aggiungono all’offerta Tcm classica ’Scegli col cuore per chi ami’ e alla soluzione Ltc ’Scegli per una Lunga vita’ progettate recentemente tenendo conto sia di un contesto in cui la salute rappresenta per oltre l’80% degli italiani la priorità, sia dei 4 milioni di persone in condizioni di non autosufficienza e degli 1,5 milioni di over 65 che dichiarano di avere gravi difficoltà nella cura della persona. In particolare ’Scegli col cuore per chi ami’ è la soluzione Temporanea Caso Morte di Generali che protegge il patrimonio più grande, gli affetti, e consente di dar loro l’appoggio e la tranquillità economica necessari per affrontare il futuro in caso di prematura scomparsa di chi li ama.

’Scegli per una Lunga vita’ invece rende concreto il gesto d’amore alla base della scelta di proteggere l’autonomia e la tranquillità delle persone mettendo in sicurezza il proprio domani e quello dei propri cari. Se l’autosufficienza dovesse venire meno, la soluzione assicurativa garantisce una rendita vitalizia a supporto della gestione della quotidianità. Ma che cosa prevede la nuova offerta nell’ambito della categoria Temporanea Caso Morte di Generali e Cattolica?

"Essere al fianco delle famiglie per rispondere alle nuove esigenze di protezione e, con un’offerta a capitale decrescente, tutelarle nel tempo – risponde sempre Monacelli –. In particolare nell’ambito della stipula di un mutuo, della genitorialità e dell’invecchiamento attivo con la nuova offerta che, grazie alla consulenza di valore dei nostri agenti, viene personalizzata e tagliata su misura delle persone come fosse un abito". Oggi, in Italia, l’età media in cui si acquista casa e si stipula un mutuo è di circa 40 anni, con una durata media di circa 25 anni e un capitale finanziato superiore a 150mila euro. Il funzionamento della decrescenza nelle due soluzioni offre una alternativa adeguata alla copertura di questa tipologia di finanziamenti perché prevede una decrescenza con ammortamento francese e un Tan predefinito al 5%. Importante è anche la protezione della genitorialità. Mantenere un figlio da 0 a 18 anni ha un costo medio di circa 175mila euro ai quali si aggiungono i costi dell’università; in estrema sintesi, da 0 a 23 anni un figlio costa almeno 200mila euro. Un impegno economico che con ’Scegli col Cuore Progetti’ e ’Cattolica Domani Progetti’ può essere protetto con la sicurezza di essere tutelati nel tempo in linea con i propri impegni e obiettivi di vita.

Per chi, invece, anche senior, è nel pieno di progetti familiari o imprenditoriali che richiedono una tutela ma è attento al costo e cerca una durata più lunga o un capitale di partenza più alto, la nuova offerta rappresenta una valida alternativa a quella classica a capitale costante, offrendo a parità di premio una durata maggiore e un capitale di partenza più alto. Le due soluzioni assicurative, inoltre, prevedono una durata pagamento premi più breve rispetto alla durata copertura: questo funzionamento permette di rimanere in copertura nell’ultima parte della durata contrattuale senza dover più versare il premio.

Con la nuova offerta Protection infine è incluso W Benessere, il servizio dedicato alla tutela della propria salute: si può accedere in ogni momento, tramite www.generali.it o App MyGenerali, a visite e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate in un network selezionato di strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia; inoltre, vi è la possibilità di richiedere supporto alla prenotazione di visite specialistiche ed esami.