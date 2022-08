La grande corsa dei mutui. Salgono i tassi, ecco come fare

Gli ultimi mesi sono stati complicati per le famiglie italiane, alle prese con l’inflazione come mai negli ultimi 35 anni. I consumi a giugno sono diminuiti del 3,8% su base annua, il primo segnale di cedimento per l’economia nazionale. In parallelo, aumenta il costo del denaro: a fine luglio la Bce ha alzato i tassi di mezzo punto, per la prima volta dopo 11 anni. L’aumento del costo va a incidere anche sui mutui casa. Un dato che preoccupa gli acquirenti, che finora avevano potuto contare sui tassi ai minimi storici per investire nel mattone. Non è un caso che i mutui abbiano registrato negli ultimi tre anni una crescita del 9%, toccando i 417 miliardi. Tassi in aumento Le banche, però, si sono già portate avanti. A giugno, rileva Bankitalia, i tassi sui prestiti erogati per la casa, comprensivi delle spese accessorie (Taeg), sono aumentati in media al 2,37% (2,27% in maggio), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all’8,34% (8,25% nel mese precedente). Conti deposito, oro, mutui col tetto. Ecco come tutelare i nostri risparmi Mutui a tasso variabile Quelli che si muovono più in fretta sono i mutui a tasso variabile: l’Euribor, il parametro di indicizzazione più adoperato, tende infatti ad adeguarsi rapidamente ai tassi Bce. E ora l’ipotesi più plausibile è che presto i tassi fissi e variabili non saranno così distanti. Attualmente la forchetta è di 150 punti base, mentre poco fa era di 200 punti. Prospettive Tra gli scenari più prospettati è che in autunno i tassi variabili vadano oltre il 2%. Attualmente, però, le offerte di alcune banche propongono ancora mutui a tasso variabile attorno all’1%. Al momento i tassi fissi non dovrebbero registrare ulteriori rincari nei nuovi contratti, mentre la rata variabile potrebbe subire già qualche cambiamento nell’immediato. Nei ...