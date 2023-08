Musk: via l’opzione blocco utenti su X

Gli account su X non potranno più essere bloccati. Elon Musk intende rimuovere la funzione dall’ex Twitter perché "non ha senso": agli utenti resterà solo la possibilità di bloccare i messaggi diretti. La novità incassa il sostegno del co-fondatore ed ex amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey. Molti utenti, invece criticano duramente l’iniziativa definendola un "grave errore", oltre a una possibile violazione delle politiche dell’App Store di Apple e di Google Play.