La musica italiana all’estero vale 26 milioni di euro. Boom per Sanremo

Milano, 6 marzo 2024 – Forte crescita della musica italiana all'estero. Più di 26 milioni di euro i ricavi dall'export della musica italiana nel 2023, per un totale di entrate da royalties che segna +20% rispetto al 2022: sono i dati Deloitte per FIMI che fotografano un altro anno di grandi successi della musica italiana.

Angelina Mango vicistrice del Festival di Sanremo va alla conquista dell'Eurovision Song Contest

La musica italiana all’estero

I risultati del 2023 celebrano un percorso di rimonta dei consumi di musica italiana a livello globale avviato nel 2020: in soli 4 anni l'ammontare dei ricavi è aumentato di più di 15 milioni euro, per un rilevante incremento del 130% rispetto all'anno della pandemia. “Questi grandi risultati testimoniano il forte piano di investimenti delle aziende discografiche nel repertorio locale, che è stato valorizzato dall'innovazione digitale che le ha investite negli ultimi anni e che si è reso protagonista di un importante ricambio generazionale in grado di esportare con sempre più autorevolezza la musica italiana nel mondo» afferma Enzo Mazza, CEO FIMI.

Sanremo aiuta il traino

Anche dopo il Festival di Sanremo ottime performance globali dei brani in gara. Si tratta naturalmente di una crescita guidata dai ricavi digitali (su dell’11%, arrivando a quasi 21 milioni di euro): lo si evince in questi giorni dagli ascolti in streaming delle canzoni sanremesi, che stanno guidando le classifiche global di piattaforme audio e video con successi straordinari. Su Spotify, ad esempio, la playlist "Sanremo 2024" ha macinato numeri da record ed è diventata – per la prima volta in assoluto – la prima al mondo per ascolti e ascoltatori: è un record che non si è limitato al solo giorno del lancio ma si è esteso anche all’intera settimana del Festival, generando un aumento del 10% degli ascolti di musica italiana sulla piattaforma rispetto al 2023. Un esempio di questa penetrazione del repertorio italiano è fornito dalla 'Top Songs Debut Global' (9-11 Febbraio) della piattaforma, in cui svettano 7 canzoni sanremesi su 10.

Non solo audio ma anche video

Ed è una prima volta anche per YouTube, che nella sua 'Global Charts' nella settimana del Festival ha registrato il debutto di 5 videoclip di Sanremo in TOP 100. Ma i ricavi da royalties sull'estero crescono anche sui prodotti fisici, che segnano +130% rispetto al 2022 per un totale di 1,5 milione di euro, delle sincronizzazioni (+124%) e dei diritti connessi (+11%).