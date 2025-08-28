Musica, il mercato cresce del 10%. La Fimi: "L’Italia terza in Europa"

Con un fatturato di oltre 208 milioni di euro, quello italiano è ormai il terzo mercato della musica in Europa. "Archiviata da tempo la stagione della crisi e della pirateria, l’industria del settore segna un nuovo semestre in positivo lasciando intravedere nuove potenzialità per il futuro", commenta Enzo Mazza (nella foto), ceo della Fimi, la federazione dell’industria musicale italiana. Quella registrata nel primo semestre 2025 è una crescita solida, testimoniata da un fatturato che segna +9,7% grazie a un aumento dei ricavi di quasi tutti i comparti.

Lo streaming, cioè il mercato della musica scaricabile dalle piattaforme online, segna una crescita del 9,9% – in particolare nel segmento premium con +12,7% – con 113 milioni di euro di fatturato e una quota di mercato pari al 56% dello share tra fisico e digitale. "La conferma – osserva Mazza – di una rivoluzione compiuta. Oggi l’82 per cento del mercato italiano della musica è digitale. Un risultato in linea con quelli registrati a livello internazionale".

Ma è il comparto fisico a registrare la crescita migliore: per la precisione un +13%, in un contesto in cui crescono sia il vinile (+17%) sia il cd (+4,7%). "Numeri importanti – rievano ancora alla Fimi – specie se rapportati a una situazione complessiva non felicissima sul fronte dell’economia e dell’andamento dei consumi".

Eppure il comparto della musica cresce ormai da circa un decennio e tocca oggi una delle sue performance migliori: il 10 per cento di crescita in sei mesi. Il doppio dei numeri registrati in media a livello europeo.

A spingere il settore sono i giovanissimi. "Acquistano gli album in vinile come i ragazzi delle vecchie generazioni, anche se scoprono la musica su Tik Tok", precisa ancora Mazza. Le piattaforme online sono la loro porta di accesso alla musica e agli artisti nuovi e del passato. "Una volta che li hanno scoperti, frequentano tutto il mondo che gira intorno ai loro beniamini. Quindi cercano l’ultimo disco, ma poi anche quelli in catalogo. La riscoperta del vinile si deve alla voglia di testimoniare anche con qualcosa di fisico il rapporto col proprio artista preferito". A questo riguardo, il primo semestre dell’anno conferma il consolidato dominio del repertorio italiano, con entrambe le Top Ten Album e Singoli occupate al 90% da titoli e artisti di casa nostra. Merito del ricambio generazionale in corso: le case discografiche, sia le multinazionali che quelle indipendenti, investono sui giovani. Scesa l’età degli artisti ai vertici delle classifiche di vendita.

Per l’industria musicale il risultato più eclatante resta quello raggiunto dallo streaming, cresciuto del 9,9 per cento grazie all’aumento degli abbonamenti. "Quello italiano – chiarisce Mazza – è un mercato difficile per i consumi a pagamento. Ma anno dopo anno il successo delle piattaforme di musica liquida ha sconfitto la pirateria". Il numero di utenti non ha ancora raggiunto il picco stimato: gli abbonati, circa 5 milioni, sono ancora un terzo di quelli francesi e un quinto di quelli del Regno Unito. "L’Italia è ancora indietro – conclude Mazza – è un mercato emergente, che quindi può crescere".