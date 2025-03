Mundys rafforza la sua presenza in Cile con la concessione della Ruta 5 Temuco-Río Bueno

Il gruppo globale di infrastrutture Mundys ha annunciato un'importante espansione in Cile, con l'assegnazione della concessione per la gestione della Ruta 5 Temuco-Río Bueno, un tratto di 182 km che rappresenta una dorsale cruciale della rete autostradale cilena. Questa concessione è stata ottenuta attraverso la controllata Grupo Costanera, in partnership con CPPIB, grazie all'offerta più competitiva nel bando indetto dal Ministero dei Lavori Pubblici del Cile (MOP).

L'assegnazione di questa nuova tratta autostradale avviene pochi mesi dopo l'acquisizione della concessione Santiago-Los Vilos nell'agosto 2024, consolidando il ruolo di Mundys come il principale operatore autostradale del paese. Con questa operazione, la rete autostradale gestita dal gruppo in Cile supera ora i 1.100 km, generando un EBITDA di quasi 1 miliardo di euro.

Un collegamento strategico per l’economia e il turismo cileno

La Ruta 5 Temuco-Río Bueno è un’infrastruttura chiave per la mobilità del sud del Cile, collegando le regioni di La Araucanía, Los Ríos e Los Lagos, che insieme rappresentano oltre il 10% della popolazione cilena. L'autostrada funge da collegamento essenziale tra le città di Temuco e Valdivia, estendendosi fino a più a sud, costituendo l'arteria principale che connette Santiago con il sud del Paese.

Oltre a favorire la mobilità, questa tratta autostradale è cruciale per settori economici fondamentali per il Cile, tra cui:

✅ Foresta e legname, uno dei settori industriali più rilevanti del paese

✅ Pesca e acquacoltura, con importanti poli produttivi nelle regioni del sud

✅ Agricoltura e allevamento, pilastri dell’economia locale

✅ Turismo, in un’area rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato e le sue attrazioni naturali

Questa concessione segna il primo passo di Grupo Costanera nel sud del Cile, espandendo la presenza di Mundys in una zona in cui il gruppo era già attivo con la gestione della Ruta 5 Río Bueno-Puerto Montt.

Un investimento da oltre 700 milioni di euro per modernizzare la Ruta 5

L'accordo prevede un investimento di oltre 700 milioni di euro, distribuito su un periodo stimato di sette anni, per realizzare significativi miglioramenti infrastrutturali:

Aumento della capacità per ridurre la congestione e migliorare la fluidità del traffico

Miglioramento della sicurezza con nuove barriere, segnaletica avanzata e sistemi di emergenza

Ottimizzazione della gestione del traffico con l’implementazione di tecnologie digitali di ultima generazione

Introduzione di sistemi di pagamento elettronici per velocizzare il transito ai caselli

Secondo Diego Savino, CEO di Grupo Costanera, questa nuova concessione rappresenta "un'opportunità per rafforzare il nostro impegno nello sviluppo delle infrastrutture cilene e per migliorare la connettività e la sicurezza di un'autostrada strategica".