Mundys rafforza la presenza in Francia con l'acquisizione dell'Autostrada A-63

Mundys, attraverso la sua controllata Abertis, ha compiuto un passo significativo nella sua strategia di espansione internazionale acquisendo il 51,2% dell'autostrada A-63 in Francia. Questo investimento, effettuato in collaborazione con i partner di ACS, rappresenta un risultato importante per il consolidamento della presenza di Mundys nel mercato francese, un paese strategico per la sua solida economia e sistema produttivo.

Secondo le dichiarazioni di Andrea Mangoni, CEO di Mundys, l'approccio dell'azienda è quello di gestire e sviluppare le infrastrutture in modo sostenibile, mantenendo un costante dialogo con le istituzioni e le comunità locali. Questa strategia si inserisce nel quadro di una crescita internazionale mirata, che vede la Francia come un mercato chiave fin dal 2016.

L'importanza dell'Autostrada A-63

L'autostrada A-63 rappresenta un corridoio strategico fondamentale per il traffico tra la Spagna e l'Europa Settentrionale, contribuendo significativamente alla rete di trasporto continentale. L'acquisizione di questa infrastruttura da parte di Mundys, con un valore dell'operazione di 2,1 miliardi di euro, segnala un impegno sostanziale nell'investimento in progetti infrastrutturali di alta qualità e sostenibilità.

Strategia di crescita sostenibile

La strategia di Mundys si concentra sulla gestione sostenibile delle infrastrutture, che include non solo l'efficienza operativa ma anche il coinvolgimento delle comunità locali e il rispetto dell'ambiente. Questo approccio è coerente con le tendenze attuali che vedono un crescente interesse per l'economia circolare e la sostenibilità ambientale, aspetti che riducono il rischio di credito e migliorano la redditività a lungo termine.

Contributo alla crescita economica francese

L'intento di Mundys è quello di dare un contributo concreto alla crescita economica della Francia, iniettando risorse finalizzate allo sviluppo infrastrutturale. Questo impegno si allinea con le politiche economiche del paese, che mirano a rafforzare il sistema produttivo e a migliorare la competitività internazionale.

In sintesi, l'acquisizione dell'autostrada A-63 rappresenta un passo significativo nella strategia di Mundys, che conferma la Francia come un mercato strategico per la sua crescita internazionale. Questo investimento non solo rafforza la presenza dell'azienda nel paese ma contribuisce anche allo sviluppo economico sostenibile della regione.