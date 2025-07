Mundys cresce ancora in Cile. Acquisita nuova tratta della Ruta 5

C’è un’Italia che corre sulle strade dell’America Latina. E lo fa con passo lungo e visione industriale. Mundys, il colosso globale delle infrastrutture, torna a colpire in Cile e lo fa con una mossa destinata a lasciare il segno nei bilanci e sulle mappe. Attraverso la controllata Grupo Costanera, e con il fondo canadese CPPIB come secondo azionista, si è aggiudicata la concessione per 50 anni della tratta autostradale Chacao–Chonchi, parte nevralgica della Ruta 5, l’arteria interurbana che attraversa il Paese da nord a sud.

La nuova infrastruttura si estende per 126 chilometri e collega l’isola di Chiloé al continente, in una zona strategica tanto per la logistica quanto per lo sviluppo turistico e agroalimentare. Un progetto che vale 700 milioni di euro di investimenti e che porta la rete cilena di Mundys a sfiorare i 1.300 chilometri complessivi, tra tratti operativi e in costruzione. Non è solo un salto dimensionale, ma anche economico: l’Ebitda aggregato del gruppo in Cile supererà così la soglia del miliardo di euro, segnando un’accelerazione robusta in un’area considerata centrale nella geografia industriale del gruppo.

Il progetto, aggiudicato in una gara bandita dal ministero delle Opere Pubbliche cileno, è la terza vittoria in meno di un anno per Mundys nel paese andino, dopo le tratte Santiago–Los Vilos (via ViasChile) e Temuco–Río Bueno (sempre con Grupo Costanera). Un trend che conferma la determinazione del gruppo – controllato da Edizione e Blackstone – a rafforzare la sua presenza in una delle economie più solide e stabili dell’America Latina.

La nuova concessione prevede l’ampliamento della capacità della tratta, un netto miglioramento degli standard di sicurezza e un approccio avanzato alla sostenibilità ambientale. Nel progetto c’è anche la realizzazione di sette attraversamenti faunistici per garantire la sicurezza della fauna locale e ridurre la frammentazione degli habitat. Il gruppo potrà contare su un’esperienza consolidata sul campo: accanto a Mundys e CPPIB ci sarà infatti Gesvial, la società di costruzioni di riferimento per le tratte cilene. I lavori partiranno entro il 2025 e si svilupperanno in sette anni, aumentando la capacità della rete e gli standard di sicurezza, anche in vista dell’integrazione con il grande collegamento infrastrutturale Chacao, previsto entro il 2028.