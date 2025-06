Multimilionari in aumento, complice l’IA. Crescono i giovani ‘Paperoni’ Usa, calano in Europa

Roma, 11 giugno 2025 – Sono dette Hnwi (High net worth individual) e sono le persone con un patrimonio personale di oltre un milione di dollari. Le loro scelte spesso influenzano, complessivamente, l'andamento di prodotti finanziari o le scelte strategiche di fondi e società specializzate. Stando a Capgemini, nel 2024 gli Hnwi sono cresciuti globalmente del 2,6% i ricchi con un patrimonio di almeno un milione di dollari e del 6,2% quelli con oltre 30 milioni. La crescita è stata registata soprattutto negli Stati Uniti, investitori in calo in Europa. Complice di questa crescita è stata l’AI e la possibilità di impiego anche in campo finanziario.

Mega miliardari: cresce l’interesse per le criptovalute

Sia l’ottimo andamento dei mercati finanziari, che l’interesse verso ‘private equity’ e criptovalute, ha permesso una forte accelerata ai rendimenti dei super ricchi, coloro i quali hanno oltre 30 milioni di dollari di patrimonio personale, e che vengono definiti in gergo Ultra high net worth individual.

È ciò che emerge dal ‘World wealth report 2025’ del Capgemini Research Institute. Nel 2024, dunque, sono cresciute del 2,6% le persone con un patrimonio di almeno un milione di dollari, e del 6,2% quelle con oltre 30 milioni. In testa gli Stati Uniti d’America, mentre tali investitori sono in calo sia in Europa che nel Medio Oriente e in America Latina. Precisamente, nel Nord America l’aumento è stato del 7,3%, mentre il calo nel Vecchio Continente è stato del 2,1%. Regno Unito, Francia e Germania hanno perso rispettivamente 14mila, 21mila e 41mila milionari.

C’è un dato che sottolinea come la concentrazione di ricchezza sia sempre maggiore, visto che gli Uhnwi sono cresciuti del 3,5%. In difficoltà i ricchi dell’America Latina, con Brasile e Messico in calo del 13,3% e del 13,5%. Invece il calo del prezzo del petrolio ha fatto scendere del 2,1% il dato relativo ai ricchi del Medio Oriente. Infine, in Asia, India e Giappone sono cresciuti del 5,6%, mentre la Cina è in flessione dell’1%.

Capgemini: “L’81% dei futuri eredi cambierà società di gestione”

Secondo lo studio di Capgemini Research Institute, nei prossimi 20 anni vi sarà un passaggio di ricchezza di 83.500 miliardi di dollari, il che darà il via a una nuova generazione di milionari. Il 30% degli Hnwi riceverà un’eredità entro il 2030, il 63% entro il 2035 e l’84% entro il 2040.

“Sarà un momento cruciale per il settore: nonostante la ricchezza globale sia in crescita, l’81% degli eredi intende cambiare società di gestione entro uno o due anni dalla ricezione dell’eredità. Perdere questi clienti rappresenta un rischio significativo – sottolinea Dario Patrizi, financial services director di Capgemini in Italia. Le aziende devono anche dotare i consulenti di strumenti digitali avanzati, potenzialmente supportati da intelligenza artificiale, per ridurre il rischio di perdere sia clienti che dipendenti chiave”.

Come attrarre le nuove generazioni

Per attrarre la nuova generazione di Hnwi, lo studio sottolinea 4 aspetti fondamentali. Il primo riguarda le criptovalute, visto che l’88% dei consulenti nota un maggior interesse da parte dei nuovi ricchi. Il secondo è l’implementazione della presenza in luoghi strategici, dato che il 50% degli advisor ammette di non avere una presenza sufficiente in hub emergenti come Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Il terzo aspetto riguarda i servizi personalizzati come viaggi di lusso, cure mediche e protezione dalle minacce informatiche, che sono al primo posto tra i servizi non finanziari più richiesti. Infine, è importante fornire una piattaforma digitale con approfondimenti pratici, resoconto riunioni e automazione intelligente delle attività operative, per soddisfare al meglio le richieste dei propri clienti. Il report conclude la propria analisi sottolineando come il settore debba reinventare le soluzioni con offerte su misura per i nuovi Hnwi, e coinvolgere i consulenti con strumenti digitali avanzati per garantirne la fedeltà.