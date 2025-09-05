Maxi multa europea a Google, Trump minaccia nuovi dazi: “Bruxelles fermi subito gli attacchi alle aziende Usa. Sanzioni ingiuste, le annullerò”

Roma, 5 settembre 2025 – Il caso Google divide: è guerra aperta tra Europa e Usa. Dopo la maxi multa inflitta dalla Commissione europea al colosso di internet, il presidente statunitense Donald Trump minaccia nuovi dazi alla Ue per la sentenza "ingiusta" su Google. Parole al vetriolo che arrivava dopo la decisione di Bruxelles, motivata dalle violazioni alle norme Antitrust Ue che, di fatto, hanno distorto distorto la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie. Oltre ai dazi, il tycoon minaccia di “avviare un procedimento per annullare le sanzioni ingiuste”.

"Google ha anche pagato, in passato 13 miliardi di dollari in false richieste e addebiti per un totale di 16,5 miliardi di dollari. Quanto è folle? L'Unione Europea deve fermare questa pratica contro le aziende americane, immediatamente!". Lo scrive Donald Trump su Truth dopo aver minacciato nuovi dazi all'Ue definendo ingiusta la sentenza contro Google.

Trump: “Colpita un’altra azienda americana”

"L'Europa oggi ha ‘colpito’ un'altra grande azienda americana, Google, con una multa di 3,5 miliardi di dollari, sottraendo di fatto denaro che altrimenti sarebbe andato a investimenti e posti di lavoro americani. Questa si aggiunge alle numerose altre multe e tasse emesse contro Google e altre aziende tecnologiche americane, in particolare. Davvero ingiusto, e il contribuente americano non lo tollererà!. Come ho già detto, la mia Amministrazione NON permetterà che queste azioni discriminatorie continuino”. Lo ha scritto il presiedente Trump su Truth.

"Apple, ad esempio, è stata costretta a pagare 17 miliardi di dollari di multa che, a mio parere, non avrebbe dovuto essere inflitta: dovrebbero riavere indietro i loro soldi! Non possiamo permettere che questo accada alla brillante ingegnosità americana che non ha precedenti e, se cioò dovesse accadere, sarò costretto ad avviare un procedimento ai sensi della Sezione 301 per annullare le sanzioni ingiuste imposte a queste aziende americane contribuenti. Grazie per l'attenzione!", aggiunge.

La maxi multa

La Commissione europea ha inflitto a Google una multa di 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme Antitrust dell'Ue distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie. Lo ha fatto favorendo i propri servizi di tecnologia pubblicitaria display online a scapito dei fornitori concorrenti di servizi di tecnologia pubblicitaria, degli inserzionisti e degli editori online.

Google: 60 giorni per correre ai ripari

“Google deve ora proporre una soluzione seria per risolvere i suoi conflitti di interesse e, se non ci riuscirà, non esiteremo a imporre misure drastiche". Lo ha affermato in una nota la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Teresa Ribera.

La commissione ha ordinato a Google di porre fine a queste pratiche di auto-preferenza e di attuare misure per porre fine ai suoi conflitti di interesse intrinseci lungo la catena di fornitura dell'adtech. Google ha ora 60 giorni di tempo per informare la Commissione su come intende procedere.