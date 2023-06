Umidità e muffa nel condominio: chi paga i danni?

Uno dei problemi che maggiormente si verifica nei condomini è la presenza di umidità che, con la sua diffusione, è in grado di provocare danni non solo che alle pareti dell’immobile, ma anche ai beni e alle persone che si trovano al suo interno. Si tratta, dunque, di una situazione non di certo trascurabile e che necessita di un intervento immediato di riparazione. In tali fattispecie, tuttavia, non è sempre facile ed immediato porre rimedio, visti gli eventuali scogli legati all’attribuzione delle responsabilità. Si ha, in sostanza, la difficoltà ad individuare chi dovrà provvedere al pagamento delle spese di risanamento dell’immobile.

Crediti iStock - Muffa sulle pareti

Umidità nel condominio: chi ha la responsabilità?

Per comprendere il meccanismo che regola l’attribuzione delle responsabilità in caso di umidità in un condominio è necessario specificare che sarebbe più opportuno parlare di umidità di risalita o ascendente. Questa, più nello specifico, si genera nel sottosuolo e risale aggredendo le pareti e i beni presenti nell’immobile. Viene da se che le responsabilità della stessa verranno attribuite a chi ha permesso, per dolo o colpa, che l’umidità potesse generarsi nel sottosuolo. Per permettere una migliore comprensione si ricorre ad un esempio pratico.

Si immagini che, in seguito a qualificate perizie, venga accertato che l’insorgere dell’umidità derivi da una totale assenza di un sistema di isolamento delle pareti, o di un suo malfunzionamento o danneggiamento. In virtù di questa mancanza l’acqua presente nel terreno risale capillarmente lungo le pareti dell’edificio e si manifesta sotto forma di umidità ad un metro o due metri di altezza. Così come previsto dalle normative italiane, Corte di Cassazione 15 febbraio 2008, n. 3854, il sottosuolo, ovvero dove nasce il problema dell’umidità “è costituito dallo spazio sottostante il suolo ed esistente in profondità; esso, ancorché non espressamente menzionato dall’art. 1117 c.c., va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo, che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, avuto riguardo alla funzione di sostegno che contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato”. Questo vuol dire che il sottosuolo è da intendersi come una parte comune del condominio e, dunque, le problematiche legate ad esso sono da considerarsi di responsabilità del custode delle parti comuni, cioè il condominio stesso. Nel caso dell’esempio precedente, dunque, l’inquilino che subisce il danno deve rivolgersi al custode, il condominio, a meno che l’evento causa del danno non possa essere ricollegato ad un caso fortuito imprevedibile. È il cosiddetto fattore esterno incidentale, descritto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11695 del 20 maggio 2009.

Quando la responsabilità è del costruttore

Nel momento in cui si verificano dei danni per umidità è, come detto, il custode dei beni danneggiati a dover provvedere alle spese (il proprietario dello stabile o il suo amministratore). Questi soggetti, tuttavia, possono in seguito rifarsi anche sul costruttore se il danno deriva da sue inadempienze. Come deciso dal Tribunale di Monza nell’ottobre 2014, se l’umidità deriva da un grave difetto dell’edificio e viene denunciata dal custode del bene entro i 10 anni garanzia previsti per legge, la responsabilità può ricadere sul costruttore.