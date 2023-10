Msc compra il 50 per cento di Italo. Montezemolo: noi primi in Europa

di Maddalena de Franchis

È ufficiale: il colosso dei trasporti e della logistica Msc (acronimo di ‘Mediterranean shipping company’) ha annunciato, ieri, di aver chiuso un accordo vincolante per l’acquisizione di circa la metà delle azioni di Italo Ntv Spa, il primo operatore italiano completamente privato sulla rete ferroviaria ad alta velocità, creazione di Luca Cordero di Montezemolo. Fondata nel 2012, l’azienda ferroviaria era stata acquisita nel 2018 dal fondo Gip – Global infrastructure partners, investitore indipendente attivo nel settore delle infrastrutture. Quest’ultimo manterrà il restante 50% delle quote, oltre ad avere una governance congiunta con Msc e gli altri co-investitori, tra cui alcune entità del gruppo Allianz. Lo scopo, precisa Msc, è "stabilire un partenariato strategico di lungo periodo per lo sviluppo futuro di Italo". La valutazione complessiva di Italo supera i 4 miliardi di euro, compresi i 900 milioni di debito. Nel 2018 Gip l’aveva acquistato per 1,98 miliardi.

Dal fischio che segnò la partenza del primo treno – la mattina del 28 aprile 2012 da Napoli, in direzione Milano Porta Garibaldi – Italo è riuscita a conquistare fette di mercato sempre più ampie nel settore dell’alta velocità, arrivando a 118 collegamenti al giorno in 51 città italiane, con 25 milioni di passeggeri all’anno e un team di oltre 1400 dipendenti, di cui la metà donne. Modello unico in Europa, studiato in tutto il mondo come esempio virtuoso di liberalizzazione del mercato, nel nostro Paese Italo ha reso possibile l’instaurarsi di una reale concorrenza, facendo sì che la domanda aumentasse del 100% e i prezzi diminuissero del 50%.

"L’accordo dimostra il nostro impegno di lunga data per l’Italia – spiega Diego Aponte, presidente di Msc Sa e figlio del noto fondatore Gianluigi – Crediamo nel potenziale di Italo per rafforzare ulteriormente la connettività ferroviaria e far crescere il mercato turistico nazionale. Come gruppo intendiamo sviluppare ulteriormente modalità di trasporto sostenibili, sia per i passeggeri che per le merci. Il tutto in linea con gli sforzi già compiuti dall’Italia per potenziare la propria rete infrastrutturale, anche attraverso svariati progetti con fondi Pnrr".

Il management che ha accompagnato l’avventura di Italo resterà pressoché invariato: Luca Cordero di Montezemolo conserva la carica di presidente e Gianbattista La Rocca quella di amministratore delegato. Anche i fondatori storici italiani – Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e la stessa Allianz – hanno reinvestito nel gruppo, restando così nella compagine azionaria (escono, invece, Flavio catteo, Giovanni Punzo e Peninsula Capital). "Grazie a questo accordo – commenta Montezemolo – nasce il primo gruppo intermodale d’Europa, in grado di offrire un vero servizio di mobilità integrata (treno, nave e autobus), utile al Paese, ai viaggiatori e ai turisti". Italo infatti porta in dote anche Itabus.Prima di diventare effettivo, l’accordo tra Msc e Italo dovrà ricevere varie autorizzazioni, legate alla concorrenza e al rispetto delle regolamentazioni di settore.