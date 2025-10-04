Mps vara la lista per Mediobanca. Delfin primo azionista con il 17,5%

Enrico Cuccia amava dire che "le azioni si pesano, non si contano". Ma stavolta i numeri parlano chiaro: con l’86,35% del capitale in mano dopo l’Opas, Mps è pronta a riscrivere la storia di Mediobanca presentando la lista che guiderà Piazzetta Cuccia nell’era post-Nagel. I legali di Siena hanno limato fino all’ultimo minuto la documentazione che è stata depositata ieri sera, ma i contorni erano già definiti: dodici nomi, non undici come si ipotizzava alla vigilia, per un board che segnerà una netta discontinuità con il passato.

In cima alla rosa due figure di peso internazionale: Vittorio Grilli, ex ministro del Tesoro e oggi uomo forte di Jp Morgan per l’area Emea, destinato alla presidenza, e Alessandro Melzi d’Eril, che ieri ha lasciato con effetto immediato il timone di Anima per prepararsi a guidare Mediobanca come nuovo amministratore delegato. Accanto a loro, volti noti dell’industria e della finanza: Paolo Gallo, ad di Italgas; Andrea Zappia, già alla guida di Sky Italia e attuale consigliere di EssilorLuxottica; Tiziana Togna, ex vicedirettore generale della Consob; Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica ed erede di Romano, storico pattista di Piazzetta Cuccia.

Nel cda ci saranno anche Giuseppe Matteo Masoni, Massimo Lapucci, manager di lungo corso e presidente della multiutility Egea, e Ines Gandini, commercialista e revisore, con incarichi in Acea e Snam. Resterà Sandro Panizza, unico consigliere dell’attuale board a non aver rassegnato le dimissioni, segno di continuità. Due manager donna provenienti da Mps (Silvia Fissi e Donatella Vernisi) completeranno la squadra, garantendo equilibrio di genere e raccordo diretto con la banca senese.

La partita appare già chiusa: con l’86,35% del capitale in mano, Mps non teme rivali. Per presentare una lista di minoranza basterebbe lo 0,5%, ma il flottante è troppo ridotto perché qualcuno possa tentare la sfida. Così l’assemblea del 28 ottobre segnerà un passaggio epocale: cala il sipario sul lungo dominio dell’ad Alberto Nagel e del presidente Renato Pagliaro, accompagnato da ricche performance shares e bonus finali, e si aprirà l’era di Siena. Per Piazzetta Cuccia, l’istituto che per decenni ha incarnato il cuore della finanza tricolore, si tratta di una vera cesura. "Non è solo un cambio di management, è un cambio di paradigma", osservano gli analisti. E sarà da qui che passeranno, inevitabilmente, i futuri equilibri del capitalismo italiano.

Nel frattempo la Consob ha certificato la nuova geografia dell’azionariato Mps, ridisegnata dall’Opas. Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, si conferma primo azionista con il 17,533% del capitale. Segue il gruppo Caltagirone, salito al 10,262%. Il Tesoro, che ha accompagnato il rilancio del Monte, scende al 4,863%. Banco Bpm si attesta al 3,741%, mentre l’imprenditore Giorgio Girondi, che a luglio era al 2,85%, vede diluita la sua quota attorno all’1%.