Mps si avvicina al 35% di Mediobanca. Ora il traguardo dell’Ops è a un passo

Se fosse una partita a scacchi, Siena starebbe per muovere la regina e Piazzetta Cuccia guarderebbe preoccupata. Secondo i dati diffusi da Borsa Italiana alla vigilia di Ferragosto, infatti, a un mese esatto dall’avvio dell’Offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca, le adesioni hanno superato il 13,47%, corrispondenti a oltre 112,28 milioni di azioni conferite. Sebbene l’obiettivo finale di oltre il 66% delle adesioni, annunciato più volte dall’ad Luigi Lovaglio, resti distante, il primo traguardo tecnico del 35% sembra ormai a portata di mano. Questo livello garantirebbe a Siena il controllo di fatto di Mediobanca, segnando un passo decisivo nella scalata.

Al momento i dati ufficiali non comprendono ancora la quota detenuta dal gruppo Caltagirone, circa il 10%, né quella di Delfin, circa il 20%. Un’adesione immediata di questi azionisti permetterebbe a Mps di superare il 40% del capitale. Ma il tempo non è infinito: l’offerta termina l’8 settembre e le azioni acquistate tra il 5 e l’8 non potranno più essere portate in adesione.

Parallelamente Mediobanca gioca anche un’altra partita, quella dell’acquisizione di Banca Generali, usando la propria quota in Assicurazioni Generali. L’assemblea del 21 agosto diventa così un banco di prova non solo per il voto dei soci, ma anche per verificare la forza dei blocchi istituzionali. Finora Norges Bank e cinque fondi pensione nordamericani, con oltre il 2% complessivo, hanno già annunciato il loro voto favorevole. Il via libera si allinea alle indicazioni dei principali proxy advisor, tra cui Iss, Glass Lewis e Pirc, rafforzando il quadro positivo dell’Ops.

Tornando a Siena, Lovaglio non ha dubbi: anche senza superare il 50%, le sinergie tra Mps e Piazzetta Cuccia sono realizzabili. Per il manager, prudente nel fissare a 700 milioni le sinergie, avere una partecipazione più vicina permette di rivedere i piani e puntare comunque a risultati significativi nei primi tre anni. Il banchiere insiste: "Ci vorrà un po’ più di tempo, ma la visione ravvicinata di Mediobanca permette di massimizzare i benefici".

L’incognita principale resta il comportamento dei fondi, che osservano ancora in disparte. BlackRock, ad esempio, ha superato la soglia del 5%, dopo aver votato contro l’Ops in aprile. Come altri hedge fund, il suo obiettivo potrebbe essere di beneficiare di un eventuale rilancio da parte di Siena.

Sul mercato, il rapporto di scambio si è progressivamente stabilizzato: dalle 2,53 azioni Mps offerte per ogni titolo di Piazzetta Cuccia, lo sconto attuale è del 2,5%, pari a oltre 432 milioni di capitalizzazione. Lovaglio ha confermato che il tasso di concambio potrebbe essere ritoccato fino all’8 settembre, eventualmente aggiungendo contanti e trasformando l’Ops in Opas.